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iPhone強到可拍電影...為何錄影屌打安卓？ 網熱議答案揭曉

聯合新聞網 / 綜合報導
多數網友認為iPhone錄影功能大勝安卓手機。 示意圖／ingimage
多數網友認為iPhone錄影功能大勝安卓手機。 示意圖／ingimage

2020年上映的國片《怪胎》奪下國內外許多電影大獎，除了故事精彩可看，這部作品更是台灣首部全程使用iPhone拍攝的劇情長片，可見iPhone錄影功能堪比專業攝影器材。近日有一位網友好奇為什麼iPhone的錄影大勝安卓，貼文一出隨即引起熱議。

這名網友在PTT發問「為什麼iPhone錄影會贏安卓那麼多？」他表示不少支安卓手機在拍照方面小贏iPhone，但iPhone錄影功能卻贏過安卓很多，好奇這之間的差距難道是疊圖算法造成的嗎？

有網友就留言回應，「iPhone錄影真的強啊，但拍照就不一定贏安卓旗艦款」、「我也好奇為何iPhone 13的錄影動態範圍能做那麼大」、「iPhone全部技能點在錄影」、「蘋果SOC（指系統單晶片）有多強真的看錄影就知道」、「安卓錄影解析度就只是個虛胖」，但也有安卓粉絲反駁，「因為你是果粉」、「果粉看什麼都屌打」、「只有Pro版本的攝影贏比較多吧？」

在眾多網友的討論聲中，多數網友則將答案指向由於iPhone的晶片系統強大，才造就錄影功能大贏安卓的結果。

國片《怪胎》是台灣首部全程使用iPhone拍攝的劇情長片。 圖擷自《怪胎》官方臉書粉絲團
國片《怪胎》是台灣首部全程使用iPhone拍攝的劇情長片。 圖擷自《怪胎》官方臉書粉絲團

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