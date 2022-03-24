買iPhone SE 3只當熱點可行嗎？網揭致命傷勸退：最爛選擇
iPhone SE 3堪稱是CP值最高的5G手機，但一名網友分享自己的使用規劃，他考慮把iPhone SE 3當作熱點分享給iPad Mini 6使用，兩款設備各有用途，但其他人看了卻直搖頭，坦言iPhone SE系列電池容量太小，「是蘋果熱點機最爛的機種」。
這名網友在PTT發文表示計畫把iPad Mini 6用在玩遊戲、查網頁資料或筆記用途，使用頻率約一天30分鐘以內，並考慮買iPhone SE 3「當作熱點分享給iPad」，平時iPhone SE 3只用來接聽電話、使用社交軟體、拍照等功能，但似乎沒有聽過網友嘗試過這種做法，好奇詢問是否可行？
貼文釣出內行網友回文分享，直言「建議不要」，他分析2點指出iOS熱點設計邏輯很奇葩，熱點明明連得好好的，卻會時不時被中斷，最重要的是iPhone SE 3續航力堪憂，雖然官網宣稱比上一代使用多2小時影音播放時效，但分享熱點非常耗電，「除非把預算開高，否則iPhone SE 3應該是蘋果熱點機最爛的機種」。
有網友跟著附和，「熱點機需要的就是續航力跟散熱性能佳，選支小手機SE要幹嘛？」、「因為是單層主版，所以散熱應該好，但續航鐵定爛，畢竟電池容量不大」、「熱點推薦你用安卓，iOS很容易自動關閉」，也有人指出「蘋果裝置之間分享熱點都很穩不會斷 ，但分享給windows卻無時無刻都在斷」。
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 實測／iPhone口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功 網友笑：以為亂講真的可解開
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ LINE會被取代嗎？網曝台人「被綁架」現狀：它是一個生態系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言