買iPhone SE 3只當熱點可行嗎？網揭致命傷勸退：最爛選擇

iPhone SE 3堪稱是CP值最高的5G手機，但一名網友分享自己的使用規劃，他考慮把iPhone SE 3當作熱點分享給iPad Mini 6使用，兩款設備各有用途，但其他人看了卻直搖頭，坦言iPhone SE系列電池容量太小，「是蘋果熱點機最爛的機種」。

這名網友在PTT發文表示計畫把iPad Mini 6用在玩遊戲、查網頁資料或筆記用途，使用頻率約一天30分鐘以內，並考慮買iPhone SE 3「當作熱點分享給iPad」，平時iPhone SE 3只用來接聽電話、使用社交軟體、拍照等功能，但似乎沒有聽過網友嘗試過這種做法，好奇詢問是否可行？

貼文釣出內行網友回文分享，直言「建議不要」，他分析2點指出iOS熱點設計邏輯很奇葩，熱點明明連得好好的，卻會時不時被中斷，最重要的是iPhone SE 3續航力堪憂，雖然官網宣稱比上一代使用多2小時影音播放時效，但分享熱點非常耗電，「除非把預算開高，否則iPhone SE 3應該是蘋果熱點機最爛的機種」。

有網友跟著附和，「熱點機需要的就是續航力跟散熱性能佳，選支小手機SE要幹嘛？」、「因為是單層主版，所以散熱應該好，但續航鐵定爛，畢竟電池容量不大」、「熱點推薦你用安卓，iOS很容易自動關閉」，也有人指出「蘋果裝置之間分享熱點都很穩不會斷 ，但分享給windows卻無時無刻都在斷」。

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