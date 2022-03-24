實測／iPhone口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功 網友笑：以為亂講真的可解開

ios 15.4口罩解鎖上周更新後，不少人躍躍欲試，大讚真的「秒解」，先前也曾報導需要「靠角度」才能解鎖，但仍有不少人無法成功，怒「哪裡秒解」。現在有網友傳授秒解2口訣「低頭縮下巴、眼睛瞪螢幕」，讓先前沒成功的人驚訝「以為搞笑，真的秒解」！

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，聽別人說iPhone口罩解鎖「沒戴口罩時的解鎖速度差不多」，而自己使用時，「口罩顏色沒變、瀏海也差不多沒特別油、手持距離與一般無異」，口罩解鎖卡到不行，也表示「有時可以秒解，但普遍是卡的」，一度把手機上下左右晃動，或是要拿更近一點才解鎖，求助網友們是否自己操作上出現問題。

口罩FaceID解鎖的設定相當方便。（圖／聯合新聞網）

不少網友都表示口罩解鎖真的「秒解爽用」、「戴3分之4安全帽透明鏡片也可以解」、「我手機剛拿起來就解了」，但也有人表示「手機要拿高一點，我也是常失敗」、「偶爾會卡一下變用手錶解鎖」、「沒有，都覺得不順。」似乎反應兩極化。

有網友就分享自己高機率的成功口訣：「低頭收下巴、額頭眼睛瞪手機」，果真成功率大增，讓不少使用口罩解鎖失敗的網友驚呼「原本以為一樓（指分享動作的網友）搞笑，結果發現真的秒解！感謝分享」、「縮下巴真的有用欸，我以為在搞我」。

《聯合新聞網》實測，在戴口罩的情況下配合2口訣「低頭縮下巴、眼睛瞪螢幕」成功率相當高，連手機擺在下方都可解鎖，網友們也可以來試試喔！

※實測畫面

網友推薦2招「收下巴、眼睛瞪螢幕」，可讓口罩解鎖機率大增，連手機放下方都能解鎖。（圖／聯合新聞網）

網友推薦2招「收下巴、眼睛瞪螢幕」，可讓口罩解鎖機率大增，連手機放下方都能解鎖。（圖／聯合新聞網）

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