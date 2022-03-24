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Nothing出完耳機 將推首款手機Phone (1)、最快這時間曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

由一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)自行創立品牌Nothing，在去年正式推出第一款產品—真無線耳機Ear (1)之後，終於在此次直播內容證實投入打造手機產品，並且希望打破蘋果僅與旗下產品直覺連動，以及Android雖然採開放設計，卻仍有不少連結限制的情況。

不過，Nothing顯然暫時還沒有準備對外公布旗下首款以Phone (1)為稱的手機產品，預計要等到今年夏季才會正式對外公布完整細節，至於手機將由前Dyson設計主管Adam Bates帶領團隊操刀打造，並且將融合標誌性的設計元素。

在此次說明中，裴宇則是強調將以Android為基礎，打造Nothing自有作業系統，並且以Nothing OS為稱，不僅標榜對應更節電、長時間運作，以及更流暢的使用體驗，說明操作體驗會更加直覺，包含字型、顏色、圖像元素與音效都會高度客製化，甚至更標榜將打破各品牌之間連接限制，並且與更多第三方業者合作。

而跟多數Android業者一樣，Nothing也標榜提供3年保證作業系統升級，以及4年系統安全更新服務。

此外，裴宇也說明將在今年4月對外開放使用Nothing OS的Launcher介面，藉此讓開放操作體驗能應用在更多Android平台手機，並且希望藉由吸收更多使用反饋，讓Nothing OS功能可以能加完善。

在此次公布內容中，其實還是很難猜測Nothing準備推出手機產品面貌，但可以確定處理器確實會採用Qualcomm提供產品，另外從合作夥伴包含三星、Sony與維信諾 (Visionox)來看，顯然Nothing已經確保顯示面板與相機感光元件供應穩定。

而從合作夥伴還包含比亞迪 (BYD)的情況來看，或許意味Nothing將進一步佈局車輛相關應用市場，但目前暫時還無法確認。

除了說明先前已經獲得諸多前期投資，並且說明日前對外開放的第一輪社群投資，在短短54秒便將150萬美元等值股權銷售一空，而此次則是準備等值1000萬美元的股權，預計在4月5日展開第二輪社群融資。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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