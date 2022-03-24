realme GT Neo 3登場 支援150W光速閃充、另出大電池續航版

realme在今年MWC 2022期間揭曉最高對應200W的光速閃充架構，並且預告將用在新款GT Neo 3手機之後，3月22日終於在中國市場揭曉此款手機上市消息。

其中，GT Neo 3將採用聯發科天璣8100處理器，搭配解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，更額外搭載Pixelworks提供的獨立顯示晶片，另外則配置LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，機身則搭載X軸線性馬達，搭配側邊指紋解鎖元件。

而相機功能，則分別採用居中置頂設計的開孔式1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，並且支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

此次推出的GT Neo 3區分為高功率版與大電池續航版，前者搭載150W充電方案設計，內建4500mAh電池容量，配合150W充電器約可在5分鐘內將電池充滿50%，並且能在15分鐘內將電池充滿，在電池健康引擎技術保護下，約可在經歷1600次循環充電之後，仍可保有80%以上電量蓄電能力，而後者則僅採80W充電功率設計，電池容量則增加至5000mAh。

GT Neo 3分別提供黑色，以及設計靈感分別來自利曼賽道的藍色，另外還包含源自銀時賽道的白色，藉此詮釋快速充電使用體驗。

建議售價方面，GT Neo 3大電池續航版將以人民幣1999元起跳價格銷售，高功率版則將以人民幣2699元起跳價格銷售，之後預期也會在國際市場推出，但具體細節仍有待後續確認。而沒意外的話，OPPO接下來也準備公布搭載自有150W超級閃充的手機產品。

除了揭曉GT Neo 3，realme此次也宣布推出新款真無線耳機Buds Air 3，支援最高42dB主動降噪，以及88毫秒低延遲傳輸表現，內建10mm動圈單元與IPX5防水設計，最長電力使用時間可達7小時，搭配充電盒的使用時間最長可達30小時，建議售價則是人民幣349元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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