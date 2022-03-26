手機也走環保路線！紙做的手機 realme GT2 Pro 登台

圖片及資料來源：realme

realme 推出旗艦機 realme GT2 Pro，以「紙做的手機」環保設計，搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1 處理器等五項首發技術，同場加映遊戲新機realme narzo 50。

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realme GT2 Pro主打以「紙做的手機」環保美學理念，選用與紙張同源的可再生原料‐生物基做為手機背蓋材料，外包裝採用可分解大豆油墨印刷，間接降低碳排放汙染。

螢幕搭載 2K AMOLED LTPO2.0 平面螢幕， 6.7吋大螢幕支援 10.7 億色彩顯示，獲得 DisplayMate A+ 和 HDR 10+ 認證，具有 LTPO2.0 無級變幀技術，可根據畫面內容在 1-120Hz 範圍內自動調整刷新率，遊戲支援 1000Hz 智慧觸控技術，加上康寧大猩猩 Victus 玻璃，官方表示抗摔性達 2公尺、抗刮性也提升。

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硬體部分，搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1 旗艦處理器，採用 4nm 製程工藝和 Armv9 架構，使遊戲、AI、影像性能和 5G 技術全面升級，散熱技術配備類鑽石冰芯散熱系統 Plus，整體散熱效率提升 50%，核心溫度峰值降低 19°C，並具備 5000mAh 電池和 65W SuperDart 超級閃充。

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realme GT2 Pro 相機採三鏡頭設計，分別為 5000萬畫素 SONY IMX766 OIS 旗艦主鏡頭、40 倍放大顯微鏡鏡頭和 5000 萬畫素 150° 超廣角鏡頭，與 128° 鏡頭相比視野提升 20%，還新增魚眼模式和加入 3D 照片功能，一鍵拍出以人為靜態主體，背景動感的 3D 照片，還搭配 3200 萬畫素前置鏡頭。

為了讓手機網路順暢，realme GT2 Pro 搭載「全速天線矩陣系統」，包括超寬頻自由切換天線技術，支援全球 48 個主流頻段、內建 12 根環繞式高集成天線設計，能智慧判斷切換訊號；還具備全向性 Wi-Fi 技術，讓訊號均衡性提升 20%；再搭載 360° 全方位感應 NFC 技術，透過 3 天線陣列使感應面積提升 5 倍，手機上半部 360° 全方位感應，智慧支付更加敏捷。

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售價部分，realme GT2 Pro 大師‧紙款記憶體容量 12GB RAM + 256GB，售價新台幣21,990元。同時還推出限定版 realmeow Paper公仔，以純白喵身融入紙張紋理巧思。

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realme narzo 50 搭載聯發科 Helio G96 遊戲處理器，6.6 吋沉浸式大螢幕，具備 FHD+ 清晰解析度，支援 120Hz 高刷新率的遊戲機，續航表現配備 5000mAh 大電池和 33W Dart 閃充，儘管手機已內建128GB儲存空間，還可應用獨立三卡槽，最高擴充 1TB 記憶體容量，同時支援 11GB 動態記憶體擴展；影像表現上搭載 5000 萬畫素 AI 三鏡頭。

realme narzo 50 推出碳素黑單色，記憶體容量 6 GB RAM + 128GB，售價新台幣 5,990元。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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