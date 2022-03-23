快訊

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

竹科人首選居住地 竹北市的美麗與哀愁

NVIDIA藉由Superchip設計 將旗下CPU、GPU等產品組合更多元運算效能

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公布代號「Hopper」的H100 GPU，NVIDIA同時也確認將以Superchip形式設計，分別結合「Hopper」GPU與去年公布的「Grace」CPU，或是結合兩組「Grace」CPU形成更高運算效能。

配合去年公布的「Grace」CPU，此次NVIDIA更提出名為Superchip的設計方案，分別能以「Hopper」GPU搭配「Grace」CPU，或是以兩組「Grace」CPU形式構成龐大運算效能，預計在2023年上半年正式推出。

其中，以「Hopper」GPU搭配「Grace」CPU的組合將對應超大規模人工智慧運算，或是超算使用需求打造，並且整合600GB記憶體、總傳輸頻寬可達每秒900GB的設計，相容NVIDIA運算堆疊設計，彼此則是透過NVLink-C2C設計互相溝通。

而透過兩組「Grace」CPU構成的運算設計，則對應各類人工智慧運算與超算使用需求，總計對應144組核心，並且整合支援ECC錯誤校正的LPDDR5X記憶體，記憶體傳輸頻寬則可達每秒1TB，相較傳統伺服器將可發揮2倍每瓦運算效能表現，同樣相容NVIDIA運算堆疊設計，並且以NVLink-C2C設計互相溝通。

▲以「Hopper」GPU搭配「Grace」CPU的組合
▲以「Hopper」GPU搭配「Grace」CPU的組合

▲以NVLink-C2C設計互相溝通
▲以NVLink-C2C設計互相溝通

▲Superchip設計方案將能藉由NVLink-C2C建立多種連接方式
▲Superchip設計方案將能藉由NVLink-C2C建立多種連接方式

此外，NVIDIA也宣布Superchip設計方案將對外開放，意味將開放第三方業者以旗下晶片與NVIDIA晶片產品結合。

其中不僅可在CPU、GPU結合NVIDIA設計產品，甚至還能使用NVIDIA旗下DPU、NIC，或是其他SoC產品，同時接合方式分別能以電路板、MCM形式、異構形式，或是直接在晶圓部分整合，藉此標榜能在能源損耗降低25倍，或是精簡高達90倍佔用面積。

▲Superchip設計方案將對外開放，將可銜接外部業者處理器設計
▲Superchip設計方案將對外開放，將可銜接外部業者處理器設計

在進一步說明中，NVIDIA表示Superchip設計方案將遵循日前由Intel、台積電、AMD、微軟、Google、Meta、Qualcomm等業者提出UCIe設計規範，同時將以開放心態與外部業者合作。

雖然理論上應該也會支援Intel主導的x86架構，但以現況來看，Superchip設計方案應該暫時僅會以Arm架構支援為主，同時支援Arm AMBA CHI連接規範，藉此串接各類以Arm架構打造處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

延伸閱讀

NVIDIA傳在GTC 2022揭曉「Hopper」GPU 「Lovelace」預計下半年推出

亞洲第一個元宇宙誕生！Meta、NVIDIA與日本經濟產業省合作 建構統一技術應用

AMD宣布代號「Milan-X」的第三代EPYC伺服器正式出貨

微軟用於加快資料存取的DirectStorage技術，終於登上Windows PC

相關新聞

iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看

想當年人手一支的「貝殼機」可是潮流經典，如今的可摺疊手機則在智慧型手機應用上實現「折疊螢幕」高難度技術。到底怎麼做到「螢幕可折疊」？其實手機螢幕折疊類似於紙片對折效果，只要使用足夠柔軟、可彎曲、變形的材質製作面板，距離折疊螢幕的目標就不遠了，再依照柔性面板折疊弧度去設計轉軸，在手機折疊處採用絞鍊連結，提升折疊使用的耐受性，即可打造出可折疊智慧型手機的雛型。

iPhone SE3太便宜安卓粉心動想跳槽 網揪「最大缺點」超致命

蘋果春季發表會結束不久，多樣新品陸續上市，不少果粉及非果粉都蠢蠢欲動，特別是最新的iPhone SE3，可說是最便宜的5G iPhone，更使部分安卓興起「想跳槽」的念頭，不過此機雖然十分適合當iOS系統入門機，其「最大缺點」仍是讓網友一面倒勸退想換機者。

iPad Air 5手持怪怪的、外殼變薄？果粉買完抱怨「發出嘎吱嘎吱的聲音」

包括美國在內的29個國家和地區在3月11日起開放預購iPad Air 5，第一波預購的消費者在3月18日已經陸續拿到熱騰騰的新機，不過，似乎有些消費者投訴抱怨這次的iPad Air 5外殻變薄，會有吱吱作響的聲音。

iPhone打字不小心出現「鞥」 果粉揭關鍵動作爆共鳴

你手機打字時也會遇到這情況嗎？有一名網友發文表示，平時用手機鍵盤打字時，常會莫名出現「鞥」這個字，有時還連續出現好幾個，因此發文詢問...

升級款Insta360 ONE RS運動相機揭曉 帶來更靈活拍攝體驗

許久未更新運動相機產品的Insta360，這次帶來換上4800萬畫素的1/2吋感光元件，同時提升機身防震與主動式HDR拍攝效果的Insta360 ONE RS，同樣採用電池、主機與鏡頭可拆換的模組化設計，讓創作者能更有彈性因應不同需求更換配件。

代號「Hopper」 NVIDIA揭曉新一代加速運算等級H100 GPU

如先前市場傳聞，NVIDIA正式在此次GTC 2022揭曉代號「Hopper」的新一代加速運算等級H100 GPU。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。