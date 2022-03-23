升級款Insta360 ONE RS運動相機揭曉 帶來更靈活拍攝體驗

許久未更新運動相機產品的Insta360，這次帶來換上4800萬畫素的1/2吋感光元件，同時提升機身防震與主動式HDR拍攝效果的Insta360 ONE RS，同樣採用電池、主機與鏡頭可拆換的模組化設計，讓創作者能更有彈性因應不同需求更換配件。

Insta360 ONE RS成為2020年初推出的Insta360 ONE R升級版本，相比先前機種額外增加一組收音麥克風，讓收錄聲音更加真實，另外也增加Wi-Fi連接速度，讓資料傳輸效率提升50%，而在拍攝功能部分則加入自動變焦，或是在錄影過程對應最高2.7倍數位變焦，同時選單設定也變得更加方便。

而此次推出的新款4K廣角增強鏡頭，則是採用4800萬畫素、1/2吋感光元件規格，更加入在拍攝過程能大幅降低殘影產生情況的主動式HDR，以及透過2.35:1顯示比例拍攝的6K寬螢幕模式，讓使用者能更容易拍出電影般影片。

由於本身採用模組化設計，因此新款4K廣角增強鏡頭亦可用於先前推出的Insta360 ONE R，而Insta360 ONE RS亦可使用先前已經推出的5.7K全景鏡頭，搭配隱形自拍棒，即可拍攝第三人稱及跟隨效果的影片內容，甚至能以360度視角紀錄運動過程。

另外，機身採用IPX8等級防水設計，甚至可在裸機情況下對應5公尺水下防護，而機身內建Flowstate防震技術，則將提供更穩定的拍攝效果，即使在激烈運動過程也能確保影片平順呈現，甚至也能在app或剪輯影片時開啟全景水平校準功能，即可讓拍攝影片維持穩定視角。

其他設計，則包含重新設計的保護邊框、可快速更換鏡頭的側邊按鈕，另外也包含可降低風噪聲的保護套，以及可用於降低機身溫度、讓相機可以更長時間錄影的散熱面板配件。另外，Insta360此次還推出新款閃傳伴侶配件，直接與相機連接讀出影像內容後，即可再與手機等裝置連接存取影像內容，無須再等待Wi-Fi連接傳輸所需時間。

除了作為運動相機使用，Insta360 ONE RS與PC端連接後，更可作為視訊攝影機使用，甚至也能配合模組化與韌體更新，藉此持續升級使用可能性。

建議售價方面，Insta360 ONE RS雙鏡頭套裝，包含4K增強鏡頭與全景鏡頭的組合，建議售價為549.99美元，而針對先前Insta360 ONE R使用者推出的4K增強套裝組建議售價則是299.99美元，另外先前與徠卡合作的1吋感光元件套裝組建議售價為549.99美元，而未來包含主機、電池與保護邊框也將透過套裝組合形式銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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