標榜「紙做的手機」、搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器的realme GT 2 Pro「大師‧紙」款登台

日前在MWC 2022宣布推出realme GT 2系列國際版本上市消息後，realme今日 (3/22)宣布在台引進標榜「紙做的手機」，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的旗艦手機GT 2 Pro「大師‧紙」款，同時也宣布在台推出高CP值機種narzo 50。

realme GT 2 Pro「大師‧紙」款登台

GT 2 Pro採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，以及由三星提供的6.7吋平面E4等級AMOLED螢幕，對應2K+解析度與120Hz畫面更新率，最高亮度可達1400 nits，並且對應10位元色與LTPO 2.0技術，而搭載的螢幕下指紋辨識功能還可一併檢測心率。

而採次在台引進版本為「大師‧紙」款，外觀同樣由知名工業設計師深澤直人操刀設計，以紙張為靈感打造手機背蓋，採用製作源自紙漿等可再生原料的生物基材質，並且獲得ISCC國際永續發展與碳認證，另外也符合REACH、RoHS和EPEAT等嚴苛環保法規標準，在耐用部分更標榜獲得溫度、跌落，以及極端環境下的可靠性測試。

▲realme GT 2 Pro「大師‧紙」款

▲由三星提供的6.7吋平面E4等級AMOLED螢幕

▲對應2K+解析度與120Hz畫面更新率，可對應穩定遊戲顯示輸出

除了手機，realme同樣也對產品包裝進行改良，推出全新盒裝設計，讓整體塑膠使用比例從過往的21.7%下降到0.3%，並且進一步將外盒和手冊上的印刷油墨，改以低毒性、高重複使用、可生物分解的大豆油墨取代。與傳統油墨水相比，大豆油墨減少石油資源損耗，藉此間接降低碳排放汙染。

▲realme GT 2 Pro「大師‧紙」款盒裝

硬體方面，則採用12GB記憶體與256GB儲存容量，電池容量則採用5000mAh，支援65W SuperDart超級閃充，並且內建NFC感應功能，透過三組天線提高500%感應範圍，讓手機支付等應用可以變得更方便，作業系統則採用基於Android 12的realme UI 3.0介面。

連網部分則對應雙nano SIM卡插槽，並且搭載對應超寬頻自由切換天線技術的全速天線矩陣系統，可透過內建12組環繞式高集成天線自動切換訊號，讓無線網路連接訊號均衡性提高20%。

至於在相機部分，則是分別採用3200萬畫素規格視訊鏡頭，主相機模組則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭，採用Sony IMX766感光元件，以及同為5000萬畫素、採用三星ISOCELL JN1感光元件，並且對應150度拍攝視角的超廣角鏡頭，搭配可對應放大40倍效果的顯微鏡頭。

▲對應150度拍攝視角的超廣角鏡頭

▲可對應放大40倍效果的顯微鏡頭

▲同樣內建各類拍攝濾鏡

建議售價方面GT 2 Pro「大師‧紙」款將以新台幣21990元價格，預計從3月24日上午10點至3月28日晚間11點59分期間開放預購，限定預購價格為新台幣19990元，而在4月30日前完成新機開通，並且註冊realme+會員，即可加碼贈送原廠螢幕保固12個月。

配合GT 2 Pro「大師‧紙」款在台上市，realme也宣布在台推出限定版realmeow Paper公仔，預計在3月23日上午10點開始透過realme網路商店獨家販售，《紙想要realmeow組合》內容物分別包含realme GT 2 Pro「大師‧紙」款與realmeow Paper公仔，組合售價新台幣21990元，限量僅有5組。

▲GT 2 Pro「大師‧紙」款

▲《紙想要realmeow組合》

realme narzo 50同步推出

此次同步推出、定位高CP值遊戲手機的realme narzo 50，則分別採用聯發科Helio G96處理器、支援120Hz畫面更新率的6.6吋螢幕，搭配5000mAh容量電池與33W Dart快充設計，加上可透過內建儲存容量將記憶體擴展至11GB的功能，建議售價為新台幣5990元，將在3月25日正式開賣。

▲定位高CP值遊戲手機的realme narzo 50

▲搭載5000萬畫素等鏡頭配置

▲搭採側面指紋識別功能設計

▲realme narzo 50盒裝

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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