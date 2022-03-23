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DJI針對專業航拍需求推出Matrice 30系列 同步推出無人機中繼站Dock配件

聯合新聞網 / 楊又肇

針對企業專業無人機飛航應用需求，DJI此次宣布推出新款採旋翼可折疊設計的專業無人機Matrice 30，以及新款RC Plus智慧控制器，另外更針對戶外佈署，或是作為無人機中繼站使用的Dock配件。而針對企業佈署應用需求，DJI也宣布推出名為FlightHub 2的線上管理工具。

其中，Matrice 30相比先前推出的Matrice 300小了許多，並且採旋翼可折疊設計，同時加入雙視覺與ToF感測元件，對應更靈敏的自動閃避系統，最長飛行時間可對應41分鐘，並且對應每秒15公尺抗風能力，最遠可對應7公里遙控飛行距離，最高速度可達每秒23公尺，機體更對應IP55等級防水設計，可在零下20度至50度環境下正常運作。

而拍攝影像除了能以OcuSync 3 Enterprise圖傳技術傳回控制端存放，更可因應特定使用環境潛在風險，在機身增加眾多感測元件，藉此提高自動避險效果。

Matrice 30搭載對應84度拍攝視角、1/2吋設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及同樣以1/2吋感光元件打造、對應5-16倍光學變焦、最高可達200倍混合變焦且支援8K靜態影像拍攝的4800萬畫素長焦鏡頭，另外更配置一組覆蓋範圍在3-1200公尺的雷射測距元件。

至於Matrice 30T則採用與Matrice 30相同設計，但是在機身鏡頭模組額外配置熱相儀，能以每秒30張拍攝檢測熱源所在。

配合此次推出的Matrice 30，DJI也宣布推出新款RC Plus智慧控制器，支援IP54等級防水防塵，可在零下20度至50度環境下使用，並且能配合全新Pilot 2介面更精準、安全地控制無人機，最長連續使用時間可達6小時，同時也能相容控制既有Matrice 300等既有專業無人機。

此次同步揭曉的FlightHub 2線上管理工具，則是透過雲端形式提供可直覺規劃飛航路徑、飛行範圍的2.5D地圖介面，或是多台連網裝置直播無人機拍攝畫面，甚至可同時連接多台無人機拍攝畫面，藉此對應不同應用需求。

DJI預計從即日起至10月底開放FlightHub 2線上管理工具測試，之後則會以訂閱服務形式提供使用。

最後，針對企業戶外或多點佈署無人機使用需求，DJI此次同步揭曉名為Dock的無人機中繼站，本身採IP55等級防水防塵，同樣可在零下20度與55度溫度下工作，本身重量為90公斤，主要提供無人機停放收納，或是作為中繼充電使用，可在25分鐘內將電量快速充至90%，本身亦可透過FlightHub 2線上管理工具進行遠端控制，並且能配合DJI提供的Cloud API與企業內部使用網路服務整合，避免隱私資料外洩。

售價方面，Matrice 30將以9999美元起跳價格銷售，Matrice 30T則會以13999美元起跳價格銷售，同時將推出同捆Dock的銷售方案，搭配Matrice 30的售價為29999美元，若搭配Matrice 30T則會以33999美元價格銷售。

另外，針對先前已經推出的專業無人機，DJI此次也宣布推出可升級使用的相機模組Zenmuse H20N，將搭載星光夜拍鏡頭、兩組熱相儀、最高對應1200公尺範圍的雷射測距元件、最高對應20倍混合光學變焦設計，藉此對應各類環境探勘、野外救助等應用需求，建議售價則是12999美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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