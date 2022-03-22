蘋果「放下身段」 它究竟下了怎樣的一盤棋？

集微網消息，“蘋果開始全面進攻了”。



針對日前剛發佈的全新一代iphone SE新品，長期關注手機行業的資深人士做出如是評論。究其原因，他表示，作為高端手機的霸主，蘋果此擧就是為了培育出又一批新生代的iOS果粉。

上述人士告訴集微網，蘋果手機的魅力不是硬件，而是iOS，所以從安卓換上iOS的消費者便很難回來，雖然說iphone SE從硬件上看完全不上档次，但SE的任務是讓更多的底層消費者接觸使用iOS，將來這部分消費者變成社會中堅力量中產階級時，便成功轉化成了蘋果高端手機的永久果粉。

“可以說，一部SE手機，帶來的是消費者成功轉化成蘋果果粉，同時一部手機換的往後數部iphone的消費,蘋果的這盤棋下的夠創新吧。”該人士進一步補充到。

不過，一旦iphone SE成功獲得消費者青睞，那麽對於國產手機品牌廠商而言，將會增加更多的壓力，一方面，國產手機高端市場進一步遭到打壓，另外一方面，國內手機內卷或更為嚴重。

穩坐高端市場後，蘋果向下收割

蘋果手機一直控製著高端手機市場份額。根據Omdia的數據顯示，2021年全球智能機型銷量前五名是Galaxy A12、iphone 12、iphone 13、iphone11和redmi 9A,前五蓆中，蘋果佔據三蓆。

（數據來源：Omdia）



“隨著疫情減輕，消費者對高端智能手機需求的增加，蘋果在高端市場的統治地位正在越來越強。” Omdia的高級研究經理Jusy Hong說道。

其實，早前，華為的出現為國產品牌在高端市場爭得了一蓆之地，但在華為淡出市場後，全球高端市場出現巨大空白，引得手機品牌紛紛發力高端，而2021年蘋果無疑仍是最大的受益者。

以國內市場為例，根據IDC的數據顯示，在中國高端（單價高於800美元價位段）市場，2021年二季度，華為份額下降至24%，而蘋果份額上升至72%，“這清楚地顯示了，國內其他廠商難以突破這個價格段”。

而2021年蘋果手機在全球智能手機市場的地位還不斷被鞏固。根據已披露的數據顯示，蘋果的全球手機市場佔有率從2021年第一季度的15%，上升至2021年第四季度的22%。2021年第四季度，蘋果手機憑借著22%的市場佔有率，超越三星，重奪全球智能手機市場桂冠。

當然，蘋果之所以能在2021年第四季度重回巔峰，得益於iphone13系列的發佈。知名數據分析師Sanyam Chaurasia表示：“在iPhone13的出色表現推動下，蘋果在三個季度後重新回到了智能手機市場的第一位。蘋果iPhone在中國大陸的表現可謂是前所未有的，其旗艦產品的激進定價使其價值主張保持強勁勢頭。

由此可見，蘋果正穩坐高端智能手機市場，不過作為高端智能手機市場的霸主，蘋果卻放下“身段”，把目光盯向智能手機中端市場。

2022年3月9日，蘋果全新一代iPhoneSE發佈。作為最便宜的5G版iPhone，價格拉低至3499元，這款機型發佈前後都成為備受關注的對象，從配置上看，iPhone SE 3採用了與前款機型相同的外觀設計，支持5G網絡，改進了電池續航和攝像功能，配備了Home鍵按鈕和Touch ID功能。

根據已披露的消息顯示，iPhone SE（第三代）所搭載的 A15 Bionic，採用了iPhone 13同款 GPU。韋德佈什証券公司（Wedbush）分析師丹尼爾·艾夫斯(Daniel Ives)預計，蘋果新款iPhone SE在春季發佈會上亮相後，第一年出貨量估計將超過3000萬部。更重要的是，艾夫斯稱這個數字“相當保守”。

一位業內人士直言，蘋果全新一代iPhoneSE發佈或對國產智能手機造成巨大的壓力，華為之前4000元—5000元档位的智能手機空白已被蘋果搶食，而如今3000元—4000元档位智能手機的競爭壓力衹增不減。

該人士認為，如果蘋果全新一代iPhone SE獲得好的銷量，那麽國產手機衹會越來越被動，國產手機會被進一步擠壓到無高端，這會造成國內智能手機內卷更嚴重的不利侷面。

蘋果的下一盤大棋

要知道蘋果是非常注重利潤的一個手機品牌廠商，而早前庫尅曾公開承認“比起銷量，蘋果更注重利潤率”。

而從配置和單價上看，蘋果全新一代iPhoneSE並不高档，很明顯，蘋果此次發佈的全新一代iPhoneSE似乎與之前的觀念相悖，那麽蘋果為何會在2022年推出如此低廉的全新一代iPhoneSE智能手機呢？它究竟在下一盤怎樣的棋呢？

“其實，蘋果硬件技術升級對於消費者的吸引力正在變弱，也因為此，蘋果轉而在品牌、體騐、外觀、用戶認知、價格等方面投入，而降價有利於蘋果手機的銷量和用戶基數的提升。”有業內人士坦言。

不過，有人可能會認為，蘋果此擧對其公司和產業鏈的盈利水平提出了新的挑戰，而事實上並非如此。

據一位熟悉蘋果產業的人士向集微網表示，蘋果全新一代iPhoneSE並非外界想象中影響利潤的機型，相反，這款機型料件和工藝都很成熟，成本更低，它不用新開模具、不用磨合良率，同時還清理了不少庫存。

換句話來說，這款機型依然是利潤較高的機型，同時還能協助蘋果清理庫存。

從價位上看，蘋果全新一代iPhoneSE單價處在3000元—4000元之間，那麽蘋果僅僅是為了搶奪中端智能手機市場份額嗎？或許沒那麽簡單。

據一位深耕手機上遊產業鏈的人士表示，蘋果的魅力並不是硬件，而是其iOS系統，iPhoneSE的任務就是替蘋果培育出一批又一批新生代的iOS果粉。

上述人士進一步擧例稱，如學生時代培養在台式電腦上使用word、excel、powerpoint的習慣，而這一代的學生長大後，他們依然會購買帶有微軟的筆記本產品。

由此可見，一款產品背後，帶來的是一個消費群體往後更多的購買帶有iOS系統蘋果產品，而這也是蘋果推出全新一代iPhoneSE的重要意圖。（校對/Sara）

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