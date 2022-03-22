iPhone SE3太便宜安卓粉心動想跳槽 網揪「最大缺點」超致命

蘋果春季發表會結束不久，多樣新品陸續上市，不少果粉及非果粉都蠢蠢欲動，特別是最新的iPhone SE3，可說是最便宜的5G iPhone，更使部分安卓粉興起「想跳槽」的念頭，不過此機雖然十分適合當iOS系統入門機，其「最大缺點」仍是讓網友一面倒勸退想換機者。

iPhone SE3 18日正式上市，相較於iPhone 13、iPhone 13 Mini，最低僅14K的價格令很多人興起換機念頭。有安卓粉表示自己從未用過iOS系統，此次新機價格便宜、顏色多樣，令他十分心動，想知道若買來當備用機或iOS入門機值不值得？

問題一出，果粉立刻高呼「值得」，並列舉新機優點，「SE3指紋解鎖，可以了」、「光有口罩解鎖就值了」、「可以買啊，CP值很高，我家用過SE跟SE2，其實不玩遊戲平常就是看影片，瀏覽網頁通訊軟體，都非常順」、「我的SE頭好壯壯換顆電池就復活了 但現在他是備用機，正在服役的是pixel 3」、「沒看影片玩遊戲單手真的很方便」。

但也有人力勸原PO考慮清楚，除了iOS和安卓系統並不相容，很多app不能用外，最大缺點就是「螢幕太小」、「螢幕真的太小」、「螢幕小成這樣」、「不嫌螢幕小可以」、「我已經回不去小螢幕了」、「螢幕是真的不行」。

從蘋果官網資料顯示，iPhone SE3螢幕僅4.7吋，比較目前市場上手機螢幕幾乎都在5吋以上，連iPhone 13系列都是5.4吋起跳，習慣大螢幕操作的使用者若想換回小螢幕手機，恐怕需要一段時間適應。

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