快訊

俄烏戰膠著 中共對美自稱「中立」只是煙霧彈？

高雄大停電出人命！ 中風病人呼吸器停擺 無法供氧死亡

iPad Air 5手持怪怪的、外殼變薄？果粉買完抱怨「發出嘎吱嘎吱的聲音」

聯合新聞網 / APPLEFANS 蘋果迷
iPad Air 5。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5。（翻攝自蘋果官網）

包括美國在內的29個國家和地區在3月11日起開放預購iPad Air 5，第一波預購的消費者在3月18日已經陸續拿到熱騰騰的新機，不過，似乎有些消費者投訴抱怨這次的iPad Air 5外殻變薄，會有吱吱作響的聲音。

iPad Air 5 外殼變薄，品質下降？

根據外媒報導，許多已經收到iPad Air 5的消費者在Reddit論壇上投訴抱怨說：

我今天收到訂購的兩台藍色 iPad Air 2022，我有點震驚，鋁製背板比我的iPad 4薄得多。握住設備時，您幾乎可以透過背板感覺到電池，我訂購的兩款iPad手感都相同，握持時會發出嘎吱嘎吱的聲音，這在iPad Air 4上沒有發生，但會不會是我特例呢？我還問了第二個人，她也感覺到了。

iPad Air 5。（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
iPad Air 5。（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

這篇在Reddit論壇上的貼文引發其他消費者的共嗚及回響，已經累積316則回覆，裡面有些消費者回覆說明他自己的使用體驗，似乎不是特定個案。

germ80：在我藍色 iPad Air 5上確認同樣的情況，感覺我能從背板感覺到機身的內容物，不過我把它放在聰穎雙面夾就沒問題，但赤身機身時手感很奇怪。

另外一篇網友thisguyrob直接分享影片，並說：我詢問 genius 客服，他表示這是正常行為，當我告訴他我擔心電池或主機板損壞時，他告訴我，「嗯，這就是你獲得 AppleCare 的原因。」

也有網友貼文表示說：iFixit 應該在拆卸過程中會測量鋁的厚度，而且 Macbook 的外殻也是有一樣狀況。

似乎對此現象並不意外，不過，從上週陸續就有許多分享iPad Air 5的相關評測文章或影片，但並沒有任何評論者提到機身材質品質下降的問題，這一代 iPad Air 5在外型上除了有更多機身顏色可供挑選之外，與上一代是相同的，都是用100%回收鋁所製成，而且兩款的機身厚度也相同，因此發文者覺得自己手邊的 iPad Air 5 與上一代 iPad Air 4外殼明顯更薄，導致吱吱作響問題，不確定是個人感官問題，或者Apple在做工上有再做任何調整，如果會擔心的消費者，建議或許可以加購Apple Care+來做進一步的保障。

最後，因為目前台灣還無法訂購iPad Air 5，已經有從海外訂購並拿到手的朋友，也可以分享手中的iPad Air 5也有外殻變薄的感覺嗎？

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

Reddit 美國

延伸閱讀

選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖

圖文開箱／松嶺青是什麼綠？iPhone 13、13 Pro選哪款綠 超清晰照看好看滿

崩潰！駭客入侵PC版《艾爾登法環》恐致無限死亡迴圈 3動作重回正常遊戲

蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場

相關新聞

iPad Air 5手持怪怪的、外殼變薄？果粉買完抱怨「發出嘎吱嘎吱的聲音」

包括美國在內的29個國家和地區在3月11日起開放預購iPad Air 5，第一波預購的消費者在3月18日已經陸續拿到熱騰騰的新機，不過，似乎有些消費者投訴抱怨這次的iPad Air 5外殻變薄，會有吱吱作響的聲音。

iPhone打字不小心出現「鞥」 果粉揭關鍵動作爆共鳴

你手機打字時也會遇到這情況嗎？有一名網友發文表示，平時用手機鍵盤打字時，常會莫名出現「鞥」這個字，有時還連續出現好幾個，因此發文詢問...

不怕手機莫名亂噴電！Android 13將針對太耗電的App提出警告

在稍早向開發者釋出的第二版Android 13預覽版本中，Google將針對過去24小時內消耗大量手機電力的app提出警告，讓使用者知曉哪些app會大幅增加電池耗電量。

安卓手機執著「曲面螢幕」設計？過來人嘆：歷史上的污點

三星S22Ultra主打曲面螢幕，全螢幕視野更寬廣讓影視體驗更加分，多家安卓品牌也相繼推出曲面螢幕設計款，不過就有一位網友自認曲面螢幕是缺點，但各品牌仍未放棄這塊市場，便好奇詢問「曲面螢幕到底有什麼優點？」貼文一出引起網友熱議。

iPhone 14仍沿用A15晶片？ 郭明錤爆蘋果營銷手段恐為這目的

外傳iPhone 14即將於今年的秋季發表會亮相，但天風國際分析師郭明錤日前爆料iPhone 14系列不再出現mini型號，iPhone 14則為最小尺寸，且iPhone 14系列其中2款機型將沿用A15晶片，他認為蘋果是考量「營銷」目的才會如此操作，有網友推測是為了引導用戶購買更高階機型。

iPhone 14 Pro內部渲染圖外流 果粉心願成真「跟瀏海說掰掰」

iPhone 14 Pro最新渲染圖出爐！據傳iPhone 14系列將於今年蘋果秋季發表會亮相，外媒揭露iPhone 14與iPhone 14 Pro系列最大差異在於鏡頭設計，外媒更拿到來自蘋果工廠C

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。