iPad Air 5手持怪怪的、外殼變薄？果粉買完抱怨「發出嘎吱嘎吱的聲音」

包括美國在內的29個國家和地區在3月11日起開放預購iPad Air 5，第一波預購的消費者在3月18日已經陸續拿到熱騰騰的新機，不過，似乎有些消費者投訴抱怨這次的iPad Air 5外殻變薄，會有吱吱作響的聲音。

iPad Air 5 外殼變薄，品質下降？

根據外媒報導，許多已經收到iPad Air 5的消費者在Reddit論壇上投訴抱怨說：

我今天收到訂購的兩台藍色 iPad Air 2022，我有點震驚，鋁製背板比我的iPad 4薄得多。握住設備時，您幾乎可以透過背板感覺到電池，我訂購的兩款iPad手感都相同，握持時會發出嘎吱嘎吱的聲音，這在iPad Air 4上沒有發生，但會不會是我特例呢？我還問了第二個人，她也感覺到了。

iPad Air 5。（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

這篇在Reddit論壇上的貼文引發其他消費者的共嗚及回響，已經累積316則回覆，裡面有些消費者回覆說明他自己的使用體驗，似乎不是特定個案。

germ80：在我藍色 iPad Air 5上確認同樣的情況，感覺我能從背板感覺到機身的內容物，不過我把它放在聰穎雙面夾就沒問題，但赤身機身時手感很奇怪。

另外一篇網友thisguyrob直接分享影片，並說：我詢問 genius 客服，他表示這是正常行為，當我告訴他我擔心電池或主機板損壞時，他告訴我，「嗯，這就是你獲得 AppleCare 的原因。」

也有網友貼文表示說：iFixit 應該在拆卸過程中會測量鋁的厚度，而且 Macbook 的外殻也是有一樣狀況。

似乎對此現象並不意外，不過，從上週陸續就有許多分享iPad Air 5的相關評測文章或影片，但並沒有任何評論者提到機身材質品質下降的問題，這一代 iPad Air 5在外型上除了有更多機身顏色可供挑選之外，與上一代是相同的，都是用100%回收鋁所製成，而且兩款的機身厚度也相同，因此發文者覺得自己手邊的 iPad Air 5 與上一代 iPad Air 4外殼明顯更薄，導致吱吱作響問題，不確定是個人感官問題，或者Apple在做工上有再做任何調整，如果會擔心的消費者，建議或許可以加購Apple Care+來做進一步的保障。

最後，因為目前台灣還無法訂購iPad Air 5，已經有從海外訂購並拿到手的朋友，也可以分享手中的iPad Air 5也有外殻變薄的感覺嗎？

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦