加強智慧連網應用 蘋果傳自家無線路由器AirPort重新登場

彭博新聞記者Mark Gurman在「Power On」專欄中透露，蘋果可能配合推動Mac產品業務，將準備重啟自有Wi-Fi無線路由器產品銷售計畫。

蘋果過去曾推行自有Wi-Fi無線路由器產品AirPort系列，但由於市場越來越多業者加入競爭，使得蘋果此類產品銷售機會被大幅擠壓，因此在2016年宣布解散AirPort產品研發團隊，並且在2018年正式終止銷售AirPort系列產品。

不過，隨著蘋果持續強化HomeKit應用，而越來越多蘋果產品也著重智慧連網應用，或許將使蘋果重新啟用AirPort系列產品銷售計畫，並且整合旗下產品連接應用，提供更簡單、穩定的無線網路連接體驗。

雖然目前市面上有不少Wi-Fi無線路由器產品可供選擇，同時也有不少品牌更標榜與蘋果HomeKit高度整合，但蘋果自行打造產品預期還是能有更高整合效果，讓使用者能有更容易使用體驗。

但不確定蘋果是否確實準備重新推出AirPort系列產品，或許接下來在秋季新品發表會將會有更進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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