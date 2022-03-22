加強智慧連網應用 蘋果傳自家無線路由器AirPort重新登場
彭博新聞記者Mark Gurman在「Power On」專欄中透露，蘋果可能配合推動Mac產品業務，將準備重啟自有Wi-Fi無線路由器產品銷售計畫。
蘋果過去曾推行自有Wi-Fi無線路由器產品AirPort系列，但由於市場越來越多業者加入競爭，使得蘋果此類產品銷售機會被大幅擠壓，因此在2016年宣布解散AirPort產品研發團隊，並且在2018年正式終止銷售AirPort系列產品。
不過，隨著蘋果持續強化HomeKit應用，而越來越多蘋果產品也著重智慧連網應用，或許將使蘋果重新啟用AirPort系列產品銷售計畫，並且整合旗下產品連接應用，提供更簡單、穩定的無線網路連接體驗。
雖然目前市面上有不少Wi-Fi無線路由器產品可供選擇，同時也有不少品牌更標榜與蘋果HomeKit高度整合，但蘋果自行打造產品預期還是能有更高整合效果，讓使用者能有更容易使用體驗。
但不確定蘋果是否確實準備重新推出AirPort系列產品，或許接下來在秋季新品發表會將會有更進一步消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ 開箱Samsung Galaxy S22 拍照不輸iPhone 13 Pro、唯獨這項美中不足
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言