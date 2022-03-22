快訊

歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

大學繁星推薦放榜 上午9時開放網路查詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強智慧連網應用 蘋果傳自家無線路由器AirPort重新登場

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman在「Power On」專欄中透露，蘋果可能配合推動Mac產品業務，將準備重啟自有Wi-Fi無線路由器產品銷售計畫。

蘋果過去曾推行自有Wi-Fi無線路由器產品AirPort系列，但由於市場越來越多業者加入競爭，使得蘋果此類產品銷售機會被大幅擠壓，因此在2016年宣布解散AirPort產品研發團隊，並且在2018年正式終止銷售AirPort系列產品。

不過，隨著蘋果持續強化HomeKit應用，而越來越多蘋果產品也著重智慧連網應用，或許將使蘋果重新啟用AirPort系列產品銷售計畫，並且整合旗下產品連接應用，提供更簡單、穩定的無線網路連接體驗。

雖然目前市面上有不少Wi-Fi無線路由器產品可供選擇，同時也有不少品牌更標榜與蘋果HomeKit高度整合，但蘋果自行打造產品預期還是能有更高整合效果，讓使用者能有更容易使用體驗。

但不確定蘋果是否確實準備重新推出AirPort系列產品，或許接下來在秋季新品發表會將會有更進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

為什麼平價版 iPhone 14 搭載 A15 晶片？一切都是行銷手法

iPhone 14仍沿用A15晶片？ 郭明錤爆蘋果營銷手段恐為這目的

iPhone 14 Pro內部渲染圖外流 果粉心願成真「跟瀏海說掰掰」

戴OPPO智慧手錶被同事酸「Apple Watch太貴？」 他一招反制

相關新聞

iPhone打字不小心出現「鞥」 果粉揭關鍵動作爆共鳴

你手機打字時也會遇到這情況嗎？有一名網友發文表示，平時用手機鍵盤打字時，常會莫名出現「鞥」這個字，有時還連續出現好幾個，因此發文詢問...

不怕手機莫名亂噴電！Android 13將針對太耗電的App提出警告

在稍早向開發者釋出的第二版Android 13預覽版本中，Google將針對過去24小時內消耗大量手機電力的app提出警告，讓使用者知曉哪些app會大幅增加電池耗電量。

安卓手機執著「曲面螢幕」設計？過來人嘆：歷史上的污點

三星S22Ultra主打曲面螢幕，全螢幕視野更寬廣讓影視體驗更加分，多家安卓品牌也相繼推出曲面螢幕設計款，不過就有一位網友自認曲面螢幕是缺點，但各品牌仍未放棄這塊市場，便好奇詢問「曲面螢幕到底有什麼優點？」貼文一出引起網友熱議。

iPhone 14仍沿用A15晶片？ 郭明錤爆蘋果營銷手段恐為這目的

外傳iPhone 14即將於今年的秋季發表會亮相，但天風國際分析師郭明錤日前爆料iPhone 14系列不再出現mini型號，iPhone 14則為最小尺寸，且iPhone 14系列其中2款機型將沿用A15晶片，他認為蘋果是考量「營銷」目的才會如此操作，有網友推測是為了引導用戶購買更高階機型。

iPhone 14 Pro內部渲染圖外流 果粉心願成真「跟瀏海說掰掰」

iPhone 14 Pro最新渲染圖出爐！據傳iPhone 14系列將於今年蘋果秋季發表會亮相，外媒揭露iPhone 14與iPhone 14 Pro系列最大差異在於鏡頭設計，外媒更拿到來自蘋果工廠C

加強智慧連網應用 蘋果傳自家無線路由器AirPort重新登場

彭博新聞記者Mark Gurman在「Power On」專欄中透露，蘋果可能配合推動Mac產品業務，將準備重啟自有Wi-Fi無線路由器產品銷售計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。