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不怕手機莫名亂噴電！Android 13將針對太耗電的App提出警告

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早向開發者釋出的第二版Android 13預覽版本中，Google將針對過去24小時內消耗大量手機電力的app提出警告，讓使用者知曉哪些app會大幅增加電池耗電量。

依照說明，此項警告不會僅限於新版app，意味無論是用哪一個版本SDK開發工具打造的app都會因為明顯耗電而被提出警告，但前提是這些app必須在Android 13作業系統環境下運作。

而判斷app產生耗電情況，Google表示會透過app在前台運作情況，以及當前執行任務，或是透過app本身產生推播訊息頻率、在系統後台運作情況，以及實際使用記憶體的情況進行分析，同時分析時間會以過去24小時的app使用情況為判斷

由於app使用模式相對複雜許多，但Google會透過諸多條件進行分析比對，藉此判斷app內容是否在正常情況下運作，同時避免正常運作app被系統誤判。

這樣的設計，除了可讓使用者快速理解哪些app產生不正常耗電情況，藉此即時關閉、刪除造成大量耗電的app，更可藉此判斷是否有惡意app在系統背後持續竊取隱私等數據，進而造成手機明顯耗電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

成大

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