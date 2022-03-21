iPhone打字不小心出現「鞥」 果粉揭關鍵動作爆共鳴

你手機打字時也會遇到這情況嗎？有一名網友發文表示，用手機打字時，常常會出現「鞥」這個字，有時還連續出現好幾個，因此發文詢問「不知道是否只有我會這樣，大家會不小心打出『鞥』嗎？」，貼文一出引發許多果粉共鳴，並指出一個關鍵動作會打出「鞥」。

原PO在PTT發文詢問，他用手機鍵盤打錯字時，常常會莫名其妙出現「鞥」，後來一查才發現該字發音是「ㄥ」，但這個字超少見，他一開始根本不會唸，並好奇問網友「大家打字會不小心打出『鞥』嗎？」

貼文曝光後引發網友共鳴，「會欸～鞥鞥鞥鞥鞥鞥」、「蘋果安卓雙機俠，兩支手機打字鍵盤超容易誤觸」、「我和男友都是故意打的XD」、「不會啊，打錯是手指太粗吧鞥鞥鞥鞥鞥」。

但也有網友指出有一個動作超容易讓「鞥」字出現，「就是你不小心打錯字時，要按右下角的刪除卻不小心按到旁邊的『ㄥ』啊」、「就按刪除按歪就會出現了」、「改打拼音就沒這個困擾了吧」。

據自由時報報導，許多iPhone使用者最詬病的手機鍵盤排版，就是按刪除鍵不小心碰到「ㄥ」，接著會出現一連串「鞥鞥鞥鞥」。不過，Android用戶可能就不會有此情況，第一種原因是和iPhone鍵盤長得不同，第二種原因則是有些人會另外下載鍵盤，因此不會誤按並出現「鞥」。

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