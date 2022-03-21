iPhone打字不小心出現「鞥」 果粉揭關鍵動作爆共鳴
你手機打字時也會遇到這情況嗎？有一名網友發文表示，用手機打字時，常常會出現「鞥」這個字，有時還連續出現好幾個，因此發文詢問「不知道是否只有我會這樣，大家會不小心打出『鞥』嗎？」，貼文一出引發許多果粉共鳴，並指出一個關鍵動作會打出「鞥」。
原PO在PTT發文詢問，他用手機鍵盤打錯字時，常常會莫名其妙出現「鞥」，後來一查才發現該字發音是「ㄥ」，但這個字超少見，他一開始根本不會唸，並好奇問網友「大家打字會不小心打出『鞥』嗎？」
貼文曝光後引發網友共鳴，「會欸～鞥鞥鞥鞥鞥鞥」、「蘋果安卓雙機俠，兩支手機打字鍵盤超容易誤觸」、「我和男友都是故意打的XD」、「不會啊，打錯是手指太粗吧鞥鞥鞥鞥鞥」。
但也有網友指出有一個動作超容易讓「鞥」字出現，「就是你不小心打錯字時，要按右下角的刪除卻不小心按到旁邊的『ㄥ』啊」、「就按刪除按歪就會出現了」、「改打拼音就沒這個困擾了吧」。
據自由時報報導，許多iPhone使用者最詬病的手機鍵盤排版，就是按刪除鍵不小心碰到「ㄥ」，接著會出現一連串「鞥鞥鞥鞥」。不過，Android用戶可能就不會有此情況，第一種原因是和iPhone鍵盤長得不同，第二種原因則是有些人會另外下載鍵盤，因此不會誤按並出現「鞥」。
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ 開箱Samsung Galaxy S22 拍照不輸iPhone 13 Pro、唯獨這項美中不足
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言