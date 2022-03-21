安卓手機執著「曲面螢幕」設計？過來人嘆：歷史上的污點
三星S22Ultra主打曲面螢幕，全螢幕視野更寬廣讓影視體驗更加分，多家安卓品牌也相繼推出曲面螢幕設計款，不過就有一位網友自認曲面螢幕是缺點，但各品牌仍未放棄這塊市場，便好奇詢問「曲面螢幕到底有什麼優點？」貼文一出引起網友熱議。
這名網友在PTT發文表示之前本來想買Google Pixel Pro，但因為是「曲面螢幕」而放棄，除了蘋果從來沒出過曲面螢幕，他整理出安卓品牌旗艦機具備曲面螢幕的有Pixel 6 Pro、三星S22U、小米12 Pro、Vivo X70 Pro和OPPO Find X5 Pro幾款機型，主打直面的則有Realme GT2 Pro、紅米K50 Pro兩款，但他發現「曲面的評價有利有弊，而網友喜好程度還是直面優先於曲面」。
他納悶為什麼目前還是有很多廠商堅守「曲面螢幕」這塊版圖？除了外型之外，難道曲面才是旗艦必經之路嗎？也好奇「難道曲面有什麼我不知道的優勢嗎？」
貼文引起許多網友討論，認為弊大於利的網友表示「好看，但不實用，很容易誤觸」、「玻璃貼超難貼...」、「不是缺點，這是智慧型手機歷史上的污點」、「更慘的是，更換螢幕超貴」、保護貼難找，摔到容易破」、「容易反光、誤觸，全屏還會擋字體」。
但也有網友護航，認為曲面螢幕還是有優點，「提升螢幕視覺佔比，更好的握持手感」、「側邊返回手感很好， 裝保護殼可以解決七成誤觸問題，我個人不貼保護貼、不打遊戲，問題不大」、「我還蠻喜歡的欸，看影片的無邊際感很爽！」
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ 開箱Samsung Galaxy S22 拍照不輸iPhone 13 Pro、唯獨這項美中不足
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言