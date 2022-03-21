安卓手機執著「曲面螢幕」設計？過來人嘆：歷史上的污點

三星S22Ultra主打曲面螢幕，全螢幕視野更寬廣讓影視體驗更加分，多家安卓品牌也相繼推出曲面螢幕設計款，不過就有一位網友自認曲面螢幕是缺點，但各品牌仍未放棄這塊市場，便好奇詢問「曲面螢幕到底有什麼優點？」貼文一出引起網友熱議。

這名網友在PTT發文表示之前本來想買Google Pixel Pro，但因為是「曲面螢幕」而放棄，除了蘋果從來沒出過曲面螢幕，他整理出安卓品牌旗艦機具備曲面螢幕的有Pixel 6 Pro、三星S22U、小米12 Pro、Vivo X70 Pro和OPPO Find X5 Pro幾款機型，主打直面的則有Realme GT2 Pro、紅米K50 Pro兩款，但他發現「曲面的評價有利有弊，而網友喜好程度還是直面優先於曲面」。

他納悶為什麼目前還是有很多廠商堅守「曲面螢幕」這塊版圖？除了外型之外，難道曲面才是旗艦必經之路嗎？也好奇「難道曲面有什麼我不知道的優勢嗎？」

貼文引起許多網友討論，認為弊大於利的網友表示「好看，但不實用，很容易誤觸」、「玻璃貼超難貼...」、「不是缺點，這是智慧型手機歷史上的污點」、「更慘的是，更換螢幕超貴」、保護貼難找，摔到容易破」、「容易反光、誤觸，全屏還會擋字體」。

但也有網友護航，認為曲面螢幕還是有優點，「提升螢幕視覺佔比，更好的握持手感」、「側邊返回手感很好， 裝保護殼可以解決七成誤觸問題，我個人不貼保護貼、不打遊戲，問題不大」、「我還蠻喜歡的欸，看影片的無邊際感很爽！」

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