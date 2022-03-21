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iPhone 14仍沿用A15晶片？ 郭明錤爆蘋果營銷手段恐為這目的

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為iPhone 13。 示意圖／擷自蘋果官網
圖為iPhone 13。 示意圖／擷自蘋果官網

外傳iPhone 14即將於今年的秋季發表會亮相，但天風國際分析師郭明錤日前爆料iPhone 14系列不再出現mini型號，iPhone 14則為最小尺寸，且iPhone 14系列其中2款機型將沿用A15晶片，他認為蘋果是考量「營銷」目的才會如此操作，有網友推測是為了引導用戶購買更高階機型。

郭明錤日前在推特爆料，iPhone 14系列中，只有2款Pro版機型會升級A16晶片，iPhone 14、14 Max仍沿用與iPhone 13相同的A15晶片；他也透露，儘管台積電高端製程供應吃緊，「但我認為這是一項營銷導向的決定」。

有網友推測iPhone 14、14 Max採用舊款A15晶片，這將讓它們與2款Pro版機型產生明顯區別，但有人就表示「如果iPhone 14與14 Max搭載舊款晶片，能反應在價格上（降價）， 那我願意買單」，也有人認為蘋果此舉是為引導用戶購買更高階機型，以獲得較高利潤。

郭明錤也提到，根據蘋果的命名規則，即將於今年秋季發表會亮相的新款iPhone可能分別取名為iPhone 14（6.1吋）、iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）及iPhone 14 Pro Max（6.7吋），由此可見5.4吋的mini型號將被取消。

郭明錤 Apple iPhone 晶片

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