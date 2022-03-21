iPhone 14仍沿用A15晶片？ 郭明錤爆蘋果營銷手段恐為這目的

外傳iPhone 14即將於今年的秋季發表會亮相，但天風國際分析師郭明錤日前爆料iPhone 14系列不再出現mini型號，iPhone 14則為最小尺寸，且iPhone 14系列其中2款機型將沿用A15晶片，他認為蘋果是考量「營銷」目的才會如此操作，有網友推測是為了引導用戶購買更高階機型。

郭明錤日前在推特爆料，iPhone 14系列中，只有2款Pro版機型會升級A16晶片，iPhone 14、14 Max仍沿用與iPhone 13相同的A15晶片；他也透露，儘管台積電高端製程供應吃緊，「但我認為這是一項營銷導向的決定」。

Although TSMC's high-end process supply is tight, I think it's more like a marketing/finance-oriented decision. More affordable 14 and 14 Max's adoption of A15 could lower the cost pressure and create more differentiation for two 14 Pro models. https://t.co/Vg1inqLYt8 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 19, 2022

有網友推測iPhone 14、14 Max採用舊款A15晶片，這將讓它們與2款Pro版機型產生明顯區別，但有人就表示「如果iPhone 14與14 Max搭載舊款晶片，能反應在價格上（降價）， 那我願意買單」，也有人認為蘋果此舉是為引導用戶購買更高階機型，以獲得較高利潤。

郭明錤也提到，根據蘋果的命名規則，即將於今年秋季發表會亮相的新款iPhone可能分別取名為iPhone 14（6.1吋）、iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）及iPhone 14 Pro Max（6.7吋），由此可見5.4吋的mini型號將被取消。

According to Apple's rules for naming iPhones, the four new 2H22 iPhones could be called iPhone 14 (6.1"), iPhone 14 Max (6.7"), iPhone 14 Pro (6.1”), and iPhone 14 Pro Max (6.7"). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

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