iPhone 14 Pro內部渲染圖外流 果粉心願成真「跟瀏海說掰掰」
iPhone 14 Pro最新渲染圖出爐！據傳iPhone 14系列將於今年蘋果秋季發表會亮相，外媒揭露iPhone 14與iPhone 14 Pro系列最大差異在於鏡頭設計，外媒更拿到來自蘋果工廠CAD流出的設計圖，發現iPhone 14 Pro終於跟「瀏海」說掰掰了！
根據外媒《MacRumors》報導，iPhone 14將於今年的秋季發表會亮相，其中2款為6.1吋的iPhone 14及6.7吋的iPhone 14 Pro Max；傳聞稱iPhone 14與iPhone 14 Pro主要的設計差異在於「Face ID鏡頭」。
傳聞iPhone 14 Pro具「藥丸」形狀的孔洞容納Face ID攝影鏡頭，及圓形孔洞放置前置鏡頭，而非iPhone 14 Pro機型則可能沿用iPhone 13的標準設計。從外媒《91 Mobiles》16日發布的渲染圖來看，iPhone 14 Pro「宣告跟瀏海說掰掰！」，據傳這組渲染圖是從蘋果工廠CAD外流。
此外，iPhone 14系列將改以更厚的機身來消除主鏡頭突出的困擾，其中蘋果預計將Pro系列主鏡頭條件升級至4800萬畫素、8K影片錄製。不只如此，iPhone 14 Pro傳聞搭載A16晶片，而非iPhone 13系列使用的A15晶片，但此消息仍有待證實。
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