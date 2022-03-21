戴OPPO智慧手錶被同事酸「Apple Watch太貴？」 他一招反制

蘋果產品有許多粉絲喜愛，少數偏激果粉有品牌迷思，甚至會歧視用非蘋果產品的人。有網友抱怨，他戴著智慧型手錶上班，同事卻是質疑他「怎麼不用蘋果？你覺得太貴？」一怒之下他請出「勞力士手錶」，並表示要戴去上班「看看那個同事會說什麼？」

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他近日戴著剛買的OPPO智慧型手錶去上班，卻有果粉同事質疑他「你的Apple Watch怎麼跟我這隻最新的長得不一樣？」

他解釋他的手錶不是蘋果產品，同事竟笑他「居然會有人買智慧手錶不是買蘋果的喔？還是你覺得蘋果的太貴？」

該網友相當傻眼，直言「我又不是用iPhone，誰跟你用Apple Watch？而且蘋果手錶續航力沒我這支好，還貴死人」，一怒之下他請出平常不會戴去上班的勞力士手錶，想看看那位同事會說什麼。

網友戴OPPO智慧型手錶被笑，氣得拿出勞力士手錶戴上。圖／取自 爆料公社

其他網友紛紛留言「真心覺得無聊的人說的話可以不用放心上！很多嘴別人來增加自己的成就感！因為沒有其它地方發洩！」、「很多人真的覺得沒用蘋果就是沒錢，什麼盲目低俗腦袋」、「華為路過，個人當初覺得蘋果功能太多用不到，智慧錶挑自己覺得功能夠用的就好了，比這個真的很好笑」。

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