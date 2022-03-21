銷售低迷…iPhone再推松嶺青色 蘋果「色彩化」搶市有效嗎？數據一次看

蘋果在今年春季發表會上公布全新松嶺青色款式的iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max，而在iPhone 13與iPhone 13 mini則是加入綠色款式選項，亦即讓所有去年推出的iPhone機種都加入新色選項，而蘋果這樣的產品策略能帶來什麼樣的成果？

如同去年選在春季揭曉的iPhone 12紫色，蘋果在今年春季發表會上宣布在iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max追加松嶺青色款式，並且在iPhone 13與iPhone 13 mini增加綠色，意味透過在全數機種增加新色選項，藉此吸引更多人選購iPhone。

▲換上松嶺青色的iPhone 13 Pro，以及換上綠色的iPhone 13

從去年蘋果在iPhone 12加入紫色選項，實際反應在當年財報表現來看，在2021年截至6月26日為止的iPhone銷售累計金額表現達395億7000萬美元，相比前一年截至6月26日為止的iPhone銷售累積金額為264億1800萬美元，確實因為推出新色而使iPhone銷售累計金額明顯增加。

因此，今年接續在所有機型都增加新色選項，或許將讓更多原本有意選擇新色，卻希望使用不同機種的消費者決定購買，甚至也可能因此刺激更多消費者加入使用iPhone。

另一方面，推出新色，預期也將讓原本在隔年春季較少人關注的iPhone增加全新話題，藉此讓iPhone產品能在上半年、下半年持續對外宣傳，對於蘋果而言也會是相當有利的行銷手法。

▲換上松嶺青色的iPhone 13 Pro

▲換上綠色的iPhone 13

▲跟先前的設計一樣，換上松嶺青色的iPhone 13 Pro採用不鏽鋼邊框與霧面玻璃背蓋，換上綠色的iPhone 13則採用鋁合金邊框與亮面玻璃材質

實際上，蘋果過去甚少在iPhone產品配色大幅作宣傳，早期的iPhone甚至始終維持單一配色，以及後來採用黑、白兩色選項一直到iPhone 5s開始加入金色選項，並且在iPhone 6s加入玫瑰金配色，而從iPhone 7開始增加特殊曜石黑配色之後，蘋果開始在後續推出機種以歷年特殊色款式吸引消費者關注，甚至從iPhone 8開始讓iPhone產品加入(PRODUCT)RED設計。

雖然在iPhone X、iPhone XS系列一度回歸僅提供基本配色的模式，但從iPhone 11開始又再次透過歷年特殊色款式吸引市場目光，並且在標準機種再次導入iPhone 5C曾經採用多色選項設計。不過，透過兩階段揭曉新色，藉此在隔年持續吸引市場關注的作法，則是從去年的iPhone 12增加紫色選項開始，今年則是首度在全系列機種增加新色選項，讓消費市場有更多選擇。

而從去年財報結果來看，蘋果在單一機種增加新色便成功推動iPhone整體銷量，雖然無法證明所有增加銷量都是因為紫色，但不可否認藉由紫色話題提高iPhone產品能見度，確實讓iPhone產品過往在春季銷量表現通常不顯著的情況扭轉，因此今年配合新款iPhone SE上市，加上所有去年更新的iPhone機種都加上新色，將能推動更大產品銷量。

此次新增加的松嶺青色與綠色，同樣在Pro系列機種與一般機種呈現不同色彩，其中松嶺青色同樣以霧面玻璃質感呈現，乍看之下並不明顯，但是呈現低調穩重的綠色質感，而在iPhone 13與iPhone 13 mini呈現的綠色，就是相當直接的亮面綠色，但是額外呈現釉面般的光滑質感，使得綠色顯得更為細膩。

配合此次推出的松嶺青色與綠色，蘋果也同步推出新款矽膠保護殼，與去年配合iPhone 13系列上市推出的綠色保護殼相比，整體色調明顯不同。

▲換上松嶺青色的iPhone 13 Pro，以及換上綠色的iPhone 13

▲換上松嶺青色的iPhone 13 Pro，與去年推出的天峰藍色iPhone 13 Pro Max，以及前年推出的太平洋藍色iPhone 12 Pro Max比較

▲換上綠色的iPhone 13與去年推出的iPhone 13藍色比較

▲此次同步推出新款綠色設計的矽膠保護背蓋

▲安裝之後的外貌

▲與去年推出的綠色款矽膠保護背蓋比較

▲此次蘋果也同步推出更多適合春天的矽膠保護背蓋配色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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