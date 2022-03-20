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榮耀推出硬體規格更高的Magic 4至臻版 強化拍攝表現

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在MWC 2022期間公布Magic 4系列旗艦手機在國際市場銷售消息之後，榮耀稍早也在中國市場推出此系列旗艦手機，其中更包含以Magic 4 Pro為基礎的至臻版。

榮耀的至臻版，形式上有點像是華為在旗艦手機推出的RS版本，本身依然區分黑色、白色款式，並且採用奈米微晶陶瓷材質增加耐用度。

至於其他硬體規格方面，則是與Magic 4 Pro相同，一樣採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，搭配12GB記憶體與512GB儲存容量，以及支援120Hz畫面更新率，解析度為Full HD+的OLED螢幕，電池容量則是4600mAh，支援100W有線或無線充電，但在中國市場將依照法規調整為50W為上限的無線充電規格。

相機規格基本上也與Magic 4 Pro相同，但在6400萬畫素超廣角鏡頭採用雙自由曲面鏡片，藉此控制126度超廣角拍攝視角產生的邊緣變形，另外還增加5000萬畫素光譜強化相機，並且標榜與「友商」共同開發獨立影像處理器，藉此對應各類拍攝應用。

Magic 4 至臻版將以人民幣7999元價格銷售，接下來也會在全球各個市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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