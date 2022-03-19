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4/22不只A33及A53？三星悄更新Galaxy A73 疑將於特定市場推出

聯合新聞網 / 楊又肇

除了稍早公布的Galaxy A33與Galaxy A53三星更透露將推出新款Galaxy A73，預計在今年4月22日於特定市場推出。

不過，從三星官網並未特別公布Galaxy A73相關消息，雖然定位應該是更高階的手機產品，但顯然三星希望將重心放在此次新推出的入門款5G連網手機Galaxy A33，以及升級款Galaxy A53。

Galaxy A73將採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，螢幕採用6.7吋、支援120Hz畫面更新率、Infinity-O形式設計的Super AMOLED+顯示面板，機身一樣支援IP67等級防水設計，同樣搭載 5000mAh電池容量與25W有線快充，作業系統也是採用基於One UI 4.1的Android 12，一樣提供4年系統升級與5年安全更新。

相機方面，Galaxy A73分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則配置1億800萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭與500萬畫素微距鏡頭。

上市時間則與Galaxy A33一樣要等到4月22日，並且僅在特定市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 GALAXY

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