iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看

想當年人手一支的「貝殼機」可是潮流經典，如今的可摺疊手機則在智慧型手機應用上實現「折疊螢幕」高難度技術。到底怎麼做到「螢幕可折疊」？其實手機螢幕折疊類似於紙片對折效果，只要使用足夠柔軟、可彎曲、變形的材質製作面板，距離折疊螢幕的目標就不遠了，再依照柔性面板折疊弧度去設計轉軸，在手機折疊處採用絞鍊連結，提升折疊使用的耐受性，即可打造出可折疊智慧型手機的雛型。

為了達到「螢幕彎曲」效果必須採用「柔性面板」OLED技術，具柔軟、可變形、彎曲特性，特別是能打造出「薄得像一片紙張」的柔性面板，有別於LCD液晶螢幕材質適用於體積較大的面板，OLED則適合小體積的智慧型手機面板。從3D曲面螢幕至可折疊螢幕都算是柔性面板的範疇中，但依「彎曲半徑」不同而產生「彎曲」和「折疊」之間的差異，彎曲半徑愈小則可達到「兩塊面板看似被折疊起來」的效果。隨著科技不斷進步，摺疊螢幕市場也還有相當大的發展空間，絕對是值得期待的新科技領域！

經濟日報數位製作人王郁倫／製作

不得不說，各品牌大廠如三星、OPPO、華為、小米等投入相當大的心力研發才開拓了折疊螢幕市場，成果更是豐碩；據研調機構DSCC報告指出，全球2021年折疊手機出貨量約900萬至950萬支，預估今年出貨量將擴大至1,750萬支，較去年大增132%；其中，調研機構Counterpoint也預估龍頭三星2022年折疊手機銷量將達1,200萬至1,300萬、市占率74%，小米、OPPO、華為三家陸廠合計市占率將達14%，可見三星早已狠狠吃下這塊大餅。

品牌大廠搶奪可折疊智慧型手機市場，今年銷量也繳出亮眼成績單。不過，以台灣市場來說，消費者的選擇卻非常少，目前台灣市面上只有三星一家的可折疊智慧型手機可以選購，所以台灣絕對是一塊開發空間相當大的寶藏市場。

接下來，就為大家介紹5款市面上引發話題的可摺疊手機吧！文末，也將帶大家了解蘋果公司對於「摺疊」市場的最新進度。（點選藍字連結前往各款摺疊手機介紹內容）

【三星 Galaxy Z Flip3 5G】

【三星 Galaxy Z Fold3 5G】

【小米MIX FOLD】

【OPPO FIND N】

【Huawei Mate X2】

三星 Galaxy Z Flip3 5G 三萬入手CP值最高

三星 Galaxy Z Flip3 5G於2021年9月上市，共推出絲絨白、幻影黑、石墨綠及日落紫4色，搭載高通S888處理器，支援8GM記憶體、128GB與256GB兩種規格儲存容量，最特別的是全機支援IPX8防水等級，手機浸泡在水中還能持續錄影不中斷，但要小心IPX8防水功能並不能同時做到防塵效果喔！除了效能優之外，Galaxy Z Filp3 5G僅需30,888元就可入手，可說是相當有誠意！

圖擷自三星官網

Galaxy Z Flip3 5G以上下摺疊為看點，宛如貝殼機般開合使用，邊框為圓角設計，中線轉軸採用無段式設計，可自由調節固定於各種角度，機身右側有音量鍵及整合指紋辨識的電源鍵。此外，Galaxy Z Flip3 5G具備雙揚聲器，分別位於機身底部及聽筒位置，享受杜比全景聲音效絕對讓影音體驗更加分，不過還有一點恐怕要讓粉絲們失望了，S Pen觸控筆是許多粉絲最期待的功能，可惜Galaxy Z Flip3 5G並未提供支援服務。

外觀部分，Galaxy Z Flip3 5G外殼使用強化鋁金屬材料，外觀具金屬感，手持質感輕巧、較耐用；封面螢幕1.9吋可自訂小工具等快捷功能，小巧視窗適合用來接聽來電、查看訊息通知、音樂控制、使用Samsung Pay等超級方便，超廣角與廣角鏡頭垂直鑲嵌於封面螢幕上，機身折疊後即可直接在封面螢幕直接「自拍」，這也是摺疊手機特有的隱藏優點。內頁螢幕則為6.7吋，使用Dynamic AMOLED 2X面板，支援120Hz螢幕更新率，日常瀏覽網頁、玩手遊的流暢度更佳。

Galaxy Z Flip3 5G規格表 【尺寸】折疊：87.4 X 73.6 X 15.4 mm；展開：167.3 X 73.6 X 6.9 mm 【重量】183g 【螢幕】外螢幕：1.9吋 Super AMOLED；主螢幕：6.7吋 FHD+Dynamic AMOLED 2X 【處理器】5nm 高通八核心 SDM888 處理器 【定價】新台幣30,888元起 【上市日期】2021年9月

三星 Galaxy Z Fold3 5G 多工瀏覽自由配

此款與Galaxy Z Flip3 5G同於2021年9月上市，推出冷杉綠色、幻影黑和鈦灰銀3種顏色，基本規格略優於Galaxy Z Flip3 5G，搭載高通S888處理器，支援12GB記憶體及256GB和512GB兩種容量版本，電池容量4,400 mAh、支援無線充電及快充，同時也支援IPX8防水等級。不過，有興趣的使用者在價格方面可能需要再多花時間考慮一下，Galaxy Z Fold3 5G定價56,888元起，相當於Galaxy Z Flip3 5G的2倍價位。

圖擷自三星官網

Galaxy Z Fold3 5G搭載超大螢幕讓你看影片、玩遊戲都有更高層次的視覺享受，展開後的內頁螢幕則有7.6吋，瞬間變身成為一台小平板，螢幕效能強大，內外螢幕皆支援120Hz螢幕更新率，滑起手機絕對爽度爆表！不只如此，Galaxy Z Fold3 5G在操作上提供App更多視窗瀏覽，並可自訂預覽比例及排列方式，有多工使用需求的商務人士一定會喜歡。

摺疊展示的封面螢幕為6.2吋，適合日常手機操作使用，雖然摺疊厚度幾乎等同拿著2支手機，由於外側較輕薄，單手仍能輕鬆掌握，但Galaxy Z Fold3 5G機身長度達158.2mm，相當於iPhone 13 Pro Max的長度（160.8mm），折疊後整體比例明顯過於修長，雖可輕鬆持握卻無法單手打字，使用上仍較不便。此外，Galaxy Z Fold3 5G雖使用UTG超薄可摺式玻璃展現驚人的折疊效能，但視覺上仍可見摺疊處兩道淺淺的折痕，這是目前摺疊手機市場難以突破的技術痛點，對部分使用者來說可能還是不容易接受。

據傳，三星將於今年8月推出Galaxy Z Fold第四代，研發出最新的超強玻璃「Super UTG」，相比於Z Fold 3，品質和硬度皆會提升，絕對值得期待！

圖擷自三星官網

Galaxy Z Fold3 5G規格表 【尺寸】摺疊：158.2 X 67.1 X 14.4 mm；展開：158.2 X 128.1 X 6.4 mm 【重量】271g 【螢幕】外螢幕：6.2吋 Dynamic AMOLED 2X；主螢幕：7.6吋 QXGA+Dynamic AMOLED 2X 120Hz 【處理器】5nm 高通八核心 SDM888 處理器 【定價】新台幣56,888元起 【上市日期】2021年9月

小米MIX FOLD 低價攻摺疊市場

2021年4月推出的小米MIX FOLD至今快1年，也傳出今年將會出小米MIX FOLD 2。不過可惜的是，小米MIX FOLD並未在台灣發售，不然其售價9,999人民幣（約新台幣43,200元）的超低價格，似乎還能跟三星拚搏一下。

圖擷自小米官網

小米MIX FOLD展開後的主螢幕為8.01吋、外螢幕為6.52吋，比起Galaxy Z Fold3 5G各自為7.6吋、6.2吋要大上許多；處理器採用Qualcomm S888，畢竟是已推出近1年的手機，螢幕更新率上，外螢幕雖有90Hz，但主螢幕僅60Hz，有些可惜，另外也不具防水功能，手機重量也破300克，握著時可得要當心。

小米MIX FOLD主鏡頭為3鏡頭（1億畫素鏡頭、如同裝入水晶體的「液態鏡頭」、超廣角鏡頭），前置鏡頭為2000萬畫素，拍照、攝影不成問題。若今年推出新一代機種「MIX FOLD 2」如能改善上述問題、加上價格優勢並登台發售，恐怕真的會對Galaxy Z Fold3 5G產生威脅，就看小米是否有野心攻台灣摺疊手機市場了。

圖擷自小米官網

小米MIX FOLD 規格表 【尺寸】摺疊時：173.27 x 69.8 x 7.2mm／展開時：173.27 x 133.38 x 7.62mm 【螢幕】主螢幕：8.01吋柔性OLED螢幕，60Hz更新率／外螢幕：6.52吋AMOLED螢幕，90Hz更新率 【處理器】Qualcomm S888 【定價】9,999人民幣（約新台幣43,200元） 【上市日期】2021年4月

OPPO FIND N 五顆鏡頭超強畫素

FIND N於2021年12月推出，共推出雲端白、浮光紫和星夜黑3款顏色，搭載高通 Snapdragon 888 處理器，儲存空間規格為8 GB RAM+256 GB ROM、12 GB RAM+512 GB ROM兩種，電源鍵支援指紋解鎖非常吸引人，可惜FIND N不具備防水能力，以這點來說，三星的功力還是略高一籌；最遺憾的是，FIND N並未於台灣上市，只有在台灣舉辦體驗會，讓有興趣的消費者親身操作體驗。

圖擷自OPPO官網

FIND N同樣使用UTG超薄可摺式玻璃，打造出超耐刮的可摺疊螢幕，中段轉軸處以鉸鏈連結，採無段式設計可自由調節摺疊角度，且據官方說法可承受20萬次摺疊，假設一天折疊100次，使用壽命長達5年以上。FIND N不像三星 Galaxy Z Fold3過於瘦長，單手掌握度較佳，且摺疊處使用「雙旋水滴型鉸鏈」讓內側螢幕中間幾乎看不到折痕，可完全閉合（發表會上，OPPO產品長劉作虎現場實驗，證實FIND N確實可以輕鬆夾住紙張），對部分使用者來說，這點也贏過三星 Galaxy Z Fold3。

FIND N封面螢幕為5.49吋，折疊起來之後，整體手持體感相當於拿著2支iPhone 13 mini，且內頁螢幕具備智慧動態更新率LTPO技術，依使用者操作狀況自動調節1至120Hz螢幕更新率。此外，FIND N搭載5顆鏡頭，主鏡頭3顆鏡頭分別是5000萬畫素、1600萬畫素超廣角鏡頭及1300萬畫素長焦鏡頭（由上至下），最值得一提的是FIND N相機具備「AI辨識」功能，拍照錄影時會依照不同場景進行適度優化，幫你找到最佳亮度及色光效果；當然，基本的人像模式景深效果、防手震等處理模式也都一應俱全！

圖擷自OPPO官網

OPPO FIND N規格表 【尺寸】折疊：132.6 x 73.0 x 15.9 mm／展開：132.6 x 140.2 x 7.8 mm 【重量】275g 【螢幕】外螢幕：5.49吋 AMOLED 60Hz；主螢幕：7.1吋 AMOLED 120Hz 【處理器】高通 Snapdragon 888 處理器 【定價】人民幣7,699元起（約新台幣34,600元起） 【上市日期】2021年12月

Huawei Mate X2 摺疊密合無縫隙

2021年初華為（Huawei）推出的Mate X2手機，一樣沒在台灣上市。該款手機放棄舊款螢幕「外折」的設計，改為像三星一樣的「內摺」方案，並採用雙楔形一體設計，整片手機從細變成厚，並用重心偏移設計，讓使用者可以用雙手輕鬆握持，手機摺疊時，可以達到完美密合無縫隙。

圖擷自華為官網

Huawei Mate X2的螢幕不管是8吋的主螢幕或6.5吋外螢幕，皆支援90Hz螢幕更新率；優於小米MIX FOLD主螢幕僅有60Hz，後面配置4顆鏡頭，除了1500萬畫素的超廣角鏡頭未有OIS光學防手震外，其他的5000萬畫素超感知鏡頭、1200萬畫素長焦鏡頭及800萬畫素10倍潛望式鏡頭皆有支援；前置鏡頭為挖孔設計，為1600萬畫素廣角鏡頭。

圖擷自華為官網

據不少使用者認為，295克的Huawei Mate X2重量有點重（三星Galaxy Z Fold3為271克），加上電量僅4500mAh，似乎是有點美中不足，加上價格為17,799人民幣（約新台幣79,743元），跟Galaxy Z Fold3的56,888元還是貴上不少，不過Huawei Mate X2也傳出今年可能會出新款「Huawei Mate X3」，更讓外界期待新機登場，會不會在台灣上市則無法得知。

Huawei Mate X2 規格表 【尺寸】摺疊：161.8 x 74.6 x 4.4~8.2 mm／展開：161.8 x 145.8 x 13.6~14.7 mm 【螢幕】主螢幕：8.吋柔性OLED螢幕，90Hz更新率／外螢幕：6.45吋AMOLED螢幕，90Hz更新率 【處理器】Kirin 9000 【定價】17,799人民幣（約新台幣79,743元） 【上市日期】2021年2月

「可折疊手機」蘋果跟不跟？

三星最早踏足摺疊手機市場，Galaxy Z Filp、Galaxy Z Fold系列至今也推出第三代，一舉稱霸「摺疊」市場，但最大的潛在競爭對手蘋果卻遲遲未跟上，難道是看不上眼嗎？

答案是蘋果其實早在2020年2月就取得「柔性螢幕」專利，知名蘋果分析師郭明錤曾揭露蘋果已投入研發，將於2023年推出8吋可彎曲OLED顯示「摺疊螢幕iPhone」，但研調機構DSCC分析師羅斯（Ross Young）表示蘋果可能將可折疊iPhone計畫推遲至2025年，可惜除此之外我們未能獲得更多消息。

果粉們對蘋果可折疊iPhone的出現相當期待，一名國外設計師就曾做出蘋果摺疊手機概念圖，背蓋上有至少3顆的主鏡頭外，還搭載小螢幕，外型宛如三星Galaxy Z Filp3 5G的「貝殼機」，薄度比iPhone 13系列更薄，前鏡頭取消瀏海設計，改為先前曾流傳的「藥丸」外型挖孔設計。這款傳聞中的可折疊iPhone取名為「iPhone Air」，傳搭載M1晶片，並使用「鍍鉻鉸鏈」使其摺疊時能夠緊密結合，預計於2023年左右推出。

This iPhone Air Flip design with pro-level camera array is how the first foldable from Apple should be https://t.co/B4rAjXAJtm pic.twitter.com/FUUAGlRquP — Yanko Design (@yankodesign) February 12, 2022

此外，羅斯也透露蘋果目前正在研發「全螢幕可折疊」MacBook筆電，傳尺寸為20吋；據悉，這款筆電下排螢幕可當鍵盤使用，「展開螢幕」時當一台大型螢幕並外接鍵盤，並支援4K或更高解析度。然而，蘋果公司到底何時亮相「可折疊iPhone」？傳聞甚囂塵上，但絕對是指日可待，果粉千萬別灰心！

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