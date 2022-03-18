Google釋出第二波Android 13預覽版本 支援藍牙LE Audio等技術

繼上個月向開發人員釋出第一波Android 13預覽版本，同時也宣布推出Android 12L版本作業系統之後，Google宣布釋出第二波Android 13預覽版本，此次確定將在Android 13整合Android 12L的設計，同時也將持續強化隱私與資料安全，同時也將加入支援顏色向量字型、藍牙LE Audio音訊功能，以及更多針對亞洲及拉丁美洲文字使用最佳化設計。

依照Google說明，Android 13將延續Android 12L對應大尺寸螢幕裝置最佳化設計，同樣能在平板、螢幕可凹折手機使用更便利的多工操作介面，並且善用大尺寸螢幕顯示範圍，讓使用者能有更直覺操作體驗。

另外，隱私安全依然會是第二波Android 13預覽版本更新重點，其中包含加入更高彈性的隱私使用權限設定，讓使用者能更方便調整不同app在隱私存取狀況。

而針對亞洲及拉丁美洲使用文字也重做了調整，例如系統會依照文字內容，讓日文內容能正確換行，藉此增加閱讀方便度，另外也重新調整泰米爾文、緬甸文、泰盧固文和藏文文字顯示高度，避免字元遭裁切，其他則包含針對日文、中文等以拼寫輸入文字，則是透過新版文字轉換API增加文字拼寫速率，同時也簡化日文拼寫漢字的操作流程。

此次更新中，Google也加入COLR第一版設計與字型算繪功能，藉此對應更好的顏色向量字型呈現效果，同時也加入藍牙技術聯盟提出藍牙LE Audio音訊技術，並且支援MIDI 2.0標準。

Google接下來將持續提升Android 13預覽版本穩定性與相容度，預計會在今年6月完成最終穩定版本，並且在秋季宣布推出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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