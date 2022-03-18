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最新版macOS Monterey 12.3 傳災情 換過主機板的Mac更新升級後變磚

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

Apple 蘋果公司日前發布 macOS Monterey 12.3 更新，這次更新最大的「通用控制」可以讓 Mac 和 iPad 使用同一個滑鼠和鍵盤，然而稍早外媒提醒針對更換過主機板的 Mac，尤其是 14 吋或 16 吋 MacBook Pro ，暫時最好不要升級到 macOS Monterey 12.3，因為升級之後會導致 Mac 出現各種錯誤，甚至變磚。

據 Apple 開發者論壇資料顯示，macOS Monterey 12.3 的問題會導致換過主機板的Mac 升級時遇到錯誤，進入無休止的重新啟動循環狀態，Mac 也可能直接變磚，尤其是 14 吋和 16 吋 MacBook Pro。

報導指出，升級 macOS Monterey 12.3 會遇到兩種錯誤：

第一種直接變磚無法使用。

第二種完成升級重新啟動，但系統並沒有升級成功，還會顯示 iBoot Panic 錯誤信息。

如果 Mac 升級完成沒有啟動，使用者需要進入 DFU 模式才能讓 Mac 重新啟用。更麻煩的是，需要第二台相容的 Mac 才能讓變磚的 Mac 重新使用。然而由於多數使用者只有一台 Mac，也沒有相容的 Mac 可以使用 Apple Configurator，因此不得不前往 Apple Store 尋求幫助。不過，即使去了 Apple Store 也沒用，因為 Apple Store 員工可能會用另一塊主機板更換已經出現故障的主機板，因為 Mac 仍會陷入無限錯誤循環，目前只能等漏洞被修復。

外媒指出，有部分使用者抱怨，自己已經試過直接升級、透過 App Store 安裝、恢復模式、DFU 模式…等方式全都失敗且無法升級 macOS Monterey 12.3，因此這位使用者只能選擇下載安裝 macOS 12.2 。

《MacRumors》表示截至目前為止，Apple 尚未評論或承認這次 Mac 無法更新到 macOS 12.3 的問題，但該媒體已聯繫 Apple 徵求意見並將相應更新。

圖片及資料來源：xda-developers、MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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