聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭載天璣新款處理器的Redmi K50、Redmi K50 Pro，連同Redmi K40S一起亮相

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Redmi K50
▲Redmi K50

日前公布換上Snapdragon 8 Gen 1處理器的Redmi K50電競版之後，Redmi接續推出標準款設計的Redmi K50，以及強化版Redmi K50 Pro，同時還推出精簡款Redmi K40S。

新款Redmi K50與Redmi K50 Pro均配置6.67吋、支援120Hz畫面更新率與2K解析度的E4等級AMOLED平面螢幕，處理器則分別採用聯發科天璣8100與天璣9000，並且在內部採用面積達3950m㎡的T型不鏽鋼VC均熱板控制溫度，機身則搭載NFC、紅外線模組、X軸線性馬達與杜比全景聲雙喇叭設計，另外也採用藍牙5.3連接規格，以及側邊指紋辨識器，兩款手機均提供黑、銀、綠、藍四款配色。

而電池部分，Redmi K50採用5500mAh單電池芯設計的電池，支援67W有線快充，Redmi K50 Pro則同樣採用小米自行研發的P1控制晶片，可對應120W有線快充，電池容量則是5000mAh，同樣採單電池芯設計。

▲Redmi K50
▲Redmi K50

▲Redmi K50 Pro
▲Redmi K50 Pro

兩款手機都採用2000萬畫素視訊鏡頭，Redmi K50採用4800萬畫素、Sony IMX582感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭的組合，而Redmi K50 Pro則將廣角鏡頭改為1億800萬畫素、三星ISOCELL HM2感光元件設計的廣角鏡頭，其餘則與Redmi K50相同。

至於此次同步推出的Redmi K40S，則是採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，一樣採用6.67吋、支援120Hz畫面更新率的顯示螢幕，但解析度降低為Full HD+，面板材質也改為OLED，電池容量則縮減為4500mAh，但一樣支援67W有線快充，並且具備NFC、紅外線模組、X軸線性馬達與杜比全景聲雙喇叭設計等設計，指紋辨識器也同樣配置在機身側面，而相機功能則與Redmi K50完全相同。

▲Redmi K40S
▲Redmi K40S

除了三款手機，Redmi此次還同步揭曉新款Redmi Book Pro 15筆電產品，以及100吋、4K解析度與120Hz畫面更新率設計的大尺寸電視Redmi Max 100"。

建議售價方面，Redmi K50將以人民幣2399元價格起跳，而Redmi K50 Pro建議售價則從人民幣2999元起跳，至於Redmi K40S建議售價則是從人民幣1799元起跳，而這次同步推出的Redmi Book Pro 15則會以人民幣5299元起跳，Redmi Max 100"建議售價則是人民幣19999元。

▲Redmi Book Pro 15
▲Redmi Book Pro 15

▲Redmi Max 100
▲Redmi Max 100"

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣

延伸閱讀

入門到旗艦全都有！Xiaomi 12系列登台 這2款支援120Hz畫面更新率

小米Redmi Note 11 Pro 5G、Redmi Note 11 Pro登台 價格超俗

蘋果公布的M1 Ultra後 外界曝Apple Silicon處理器未來更多樣性

蘋果M2處理器未亮相埋伏筆 可能會在秋季發表會上露面

相關新聞

iPhone SE新機在美購買流程 跳過行動電信商核可步驟

蘋果（Apple）最新開賣的iPhone SE新款手機，在美國的購機流程改變，消費者可以先不必提供行動電話號碼與社會安全...

iPhone輸入「這4字」驚見一整串神秘生物 網驚：什麼東西？

通訊軟體可說是現代人不可或缺的社交工具之一，但單憑文字溝通，不僅難表達真實情緒，還可能遭人誤會解讀，部分民眾因此習慣使用貼圖、emoji或顏文字來表達感情。日前，一名日本網友發現了iPhone的神奇功能...

iPhone「口罩解鎖」成功率低？ 網曝關鍵：角度對就是100%

iPhone的「口罩Face ID解鎖」功能終於登場啦，不少人迫不及待更新iOS 15.4，想測試新功能。一名網友表示，自己是拿iPhone 12，但口罩解鎖的成功率卻比手錶解鎖還低，於是想問問網友們，有什麼方法可解決。

Google釋出第二波Android 13預覽版本 支援藍牙LE Audio等技術

繼上個月向開發人員釋出第一波Android 13預覽版本，同時也宣布推出Android 12L版本作業系統之後，Google宣布釋出第二波Android 13預覽版本，此次確定將在Android 13整合Android 12L的設計，同時也將持續強化隱私與資料安全，同時也將加入支援顏色向量字型、藍牙LE Audio音訊功能，以及更多針對亞洲及拉丁美洲文字使用最佳化設計。

最新版macOS Monterey 12.3 傳災情 換過主機板的Mac更新升級後變磚

Apple 蘋果公司日前發布 macOS Monterey 12.3 更新，這次更新最大的「通用控制」可以讓 Mac 和 iPad 使用同一個滑鼠和鍵盤，然而稍早外媒提醒針對更換過主機板的 Mac，尤其是 14 吋或 16 吋 MacBook Pro ，暫時最好不要升級到 macOS Monterey 12.3，因為升級之後會導致 Mac 出現各種錯誤，甚至變磚。

世界睡眠日 活用iPhone「睡眠專注模式」助你好好入眠

今天是「世界睡眠日」，現代人生活壓力大，睡眠障礙已成為愈來愈普遍的現代文明病，而科技產品的便利性與普及性，雖然讓大家可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。