搭載天璣新款處理器的Redmi K50、Redmi K50 Pro，連同Redmi K40S一起亮相
日前公布換上Snapdragon 8 Gen 1處理器的Redmi K50電競版之後，Redmi接續推出標準款設計的Redmi K50，以及強化版Redmi K50 Pro，同時還推出精簡款Redmi K40S。
新款Redmi K50與Redmi K50 Pro均配置6.67吋、支援120Hz畫面更新率與2K解析度的E4等級AMOLED平面螢幕，處理器則分別採用聯發科天璣8100與天璣9000，並且在內部採用面積達3950m㎡的T型不鏽鋼VC均熱板控制溫度，機身則搭載NFC、紅外線模組、X軸線性馬達與杜比全景聲雙喇叭設計，另外也採用藍牙5.3連接規格，以及側邊指紋辨識器，兩款手機均提供黑、銀、綠、藍四款配色。
而電池部分，Redmi K50採用5500mAh單電池芯設計的電池，支援67W有線快充，Redmi K50 Pro則同樣採用小米自行研發的P1控制晶片，可對應120W有線快充，電池容量則是5000mAh，同樣採單電池芯設計。
兩款手機都採用2000萬畫素視訊鏡頭，Redmi K50採用4800萬畫素、Sony IMX582感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭的組合，而Redmi K50 Pro則將廣角鏡頭改為1億800萬畫素、三星ISOCELL HM2感光元件設計的廣角鏡頭，其餘則與Redmi K50相同。
至於此次同步推出的Redmi K40S，則是採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，一樣採用6.67吋、支援120Hz畫面更新率的顯示螢幕，但解析度降低為Full HD+，面板材質也改為OLED，電池容量則縮減為4500mAh，但一樣支援67W有線快充，並且具備NFC、紅外線模組、X軸線性馬達與杜比全景聲雙喇叭設計等設計，指紋辨識器也同樣配置在機身側面，而相機功能則與Redmi K50完全相同。
除了三款手機，Redmi此次還同步揭曉新款Redmi Book Pro 15筆電產品，以及100吋、4K解析度與120Hz畫面更新率設計的大尺寸電視Redmi Max 100"。
建議售價方面，Redmi K50將以人民幣2399元價格起跳，而Redmi K50 Pro建議售價則從人民幣2999元起跳，至於Redmi K40S建議售價則是從人民幣1799元起跳，而這次同步推出的Redmi Book Pro 15則會以人民幣5299元起跳，Redmi Max 100"建議售價則是人民幣19999元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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