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三星揭曉Galaxy A33、Galaxy A53兩款5G連網手機，導入更多高階機種設計

聯合新聞網 / 楊又肇

此次公布消息中，三星揭曉兩款隸屬Galaxy A系列的入門與中階手機，分別為Galaxy A33與Galaxy A53，兩者均支援5G連網功能，並且採用極簡外型設計，同時提升相機拍攝體驗。

其中，Galaxy A33成為三星首款入門定位的5G連網手機，意味將使更多人可透過此款手機使用5G連網服務，此外也加入更多原本僅在高階機種採用設計，例如Super AMOLED螢幕、康寧Gorilla Glass 5強化玻璃，以及人工智慧驅動的相機拍攝功能，此外更藉由RAM Plus虛擬記憶體技術，讓記憶體最高可藉由儲存容量擴展至16GB。

硬體規格方面，Galaxy A33採用支援90Hz畫面更新率、Full HD+解析度的6.4吋Infinity-U劉海造型Super AMOLED螢幕，而Galaxy A55則採用支援120Hz畫面更新率、Full HD+解析度的6.5吋Infinity-O螢幕開孔設計的Super AMOLED螢幕。

兩款手機均搭載相同8核心處理器 (應該是支援5G連網功能的Exynos 1280)，配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，並且支援以micro SD記憶卡擴充最高1TB儲存容量，電池則採用5000mAh，支援25W有線快充，作業系統均配置基於One UI 4.1操作介面的Android 12，兩者機身都支援IP67等級防水，顏色則都提供金色、白色、藍色與黑色。

而鏡頭配置部分則有明顯差異，Galaxy A33採用1300萬畫素、f/2.2光圈的視訊鏡頭，搭配4800萬畫素、f/1.8光圈與光學防震設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，另外包含200萬畫素景深鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，至於Galaxy A53則採用3200萬畫素、f/2.2光圈的視訊鏡頭，主相機則分別採用6400萬畫素、f/1.8光圈與光學防震設計的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，景深鏡頭增加為500萬畫素規格，維持使用500萬畫素微距鏡頭。

上市資訊方面，Galaxy A53預計在4月1日正式在特定市場開放銷售，而Galaxy A33則要等到4月22日，此外三星也預告接下來將推出同樣加入5G連網功能的Galaxy A73，同樣將在4月22日於特定市場推出。

另外，三星也將配合此次更新的Galaxy A系列手機推出新款瑪瑙黑款Galaxy Buds 2，以及同樣配色設計的Galaxy Buds Live真無線耳機，預計會在4月間進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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