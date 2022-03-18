三星揭曉Galaxy A33、Galaxy A53兩款5G連網手機，導入更多高階機種設計
此次公布消息中，三星揭曉兩款隸屬Galaxy A系列的入門與中階手機，分別為Galaxy A33與Galaxy A53，兩者均支援5G連網功能，並且採用極簡外型設計，同時提升相機拍攝體驗。
其中，Galaxy A33成為三星首款入門定位的5G連網手機，意味將使更多人可透過此款手機使用5G連網服務，此外也加入更多原本僅在高階機種採用設計，例如Super AMOLED螢幕、康寧Gorilla Glass 5強化玻璃，以及人工智慧驅動的相機拍攝功能，此外更藉由RAM Plus虛擬記憶體技術，讓記憶體最高可藉由儲存容量擴展至16GB。
硬體規格方面，Galaxy A33採用支援90Hz畫面更新率、Full HD+解析度的6.4吋Infinity-U劉海造型Super AMOLED螢幕，而Galaxy A55則採用支援120Hz畫面更新率、Full HD+解析度的6.5吋Infinity-O螢幕開孔設計的Super AMOLED螢幕。
兩款手機均搭載相同8核心處理器 (應該是支援5G連網功能的Exynos 1280)，配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，並且支援以micro SD記憶卡擴充最高1TB儲存容量，電池則採用5000mAh，支援25W有線快充，作業系統均配置基於One UI 4.1操作介面的Android 12，兩者機身都支援IP67等級防水，顏色則都提供金色、白色、藍色與黑色。
而鏡頭配置部分則有明顯差異，Galaxy A33採用1300萬畫素、f/2.2光圈的視訊鏡頭，搭配4800萬畫素、f/1.8光圈與光學防震設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，另外包含200萬畫素景深鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，至於Galaxy A53則採用3200萬畫素、f/2.2光圈的視訊鏡頭，主相機則分別採用6400萬畫素、f/1.8光圈與光學防震設計的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，景深鏡頭增加為500萬畫素規格，維持使用500萬畫素微距鏡頭。
上市資訊方面，Galaxy A53預計在4月1日正式在特定市場開放銷售，而Galaxy A33則要等到4月22日，此外三星也預告接下來將推出同樣加入5G連網功能的Galaxy A73，同樣將在4月22日於特定市場推出。
另外，三星也將配合此次更新的Galaxy A系列手機推出新款瑪瑙黑款Galaxy Buds 2，以及同樣配色設計的Galaxy Buds Live真無線耳機，預計會在4月間進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言