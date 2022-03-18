微軟用於加快資料存取的DirectStorage技術，終於登上Windows PC

先前標榜將推出的DirectStorage技術，微軟稍早終於開始向開發者提供此向技術API資源，並且能應用在Windows 10、Windows 11，藉此提高資料存取效率。

微軟並未特別限制此項技術應用範圍，但最明顯能獲益的自然是遊戲存取表現，其他應用範圍則包含需要大量資料存取的繪圖運算，或是數據分析等應用。

稍微回顧一下DirectStorage技術原理，最主要是為了解決傳統上畫面內容透過GPU處理渲染等流程後，依然必須透過CPU執行編碼、貼圖等指令動作，但CPU對應資料傳輸頻寬相對較低，造成整體運算處理效率低落情況。

傳統作法通常是將影像材質貼圖內容壓縮以利CPU快速存取處理，並且告知GPU如何處理材質渲染結果。但即便遊戲開發者透過壓縮、分割資料等方式，設法縮短CPU存取處理所需時間，在資料必須透過CPU一來一往地處理情況下，難免還是會有其瓶頸。

因此，在DirectStorage技術設計中，則是讓GPU可以直接存取存放在儲存設備中的資料，藉此讓遊戲執行過程中需要讀取資料進行渲染處理的時間能大幅縮短。

而先前NVIDIA提出的RTX IO技術，實際上就是基於DirectStorage技術打造，透過GPU直接處理遊戲等內容數據，藉此提昇數據處理效率，同時也能減少數據存取時間，並且讓遊戲畫面維持在更高的每秒顯示格數。

最早時候，微軟原本規範必須使用NVMe介面設計的SSD，才能順利使用DirectStorage技術，但後續放寬加入M.2或更早的SATA介面SSD，讓更多裝置能藉由此項技術加快資料存取效率。

其他部分，DirectStorage技術目前僅支援Windows 10與Windows 11使用，同時相容穩定性又以後者居高，並且必須搭配微軟DirextX 12以上版本使用，更建議搭配NVIDIA GeForce RTX 30系列，或是AMD Radeon RX6000系列以上規格顯示卡使用。

但依照目前微軟公布開放功能，DirectStorage技術現階段主要還是聚焦在資料存取加速，暫時尚未對應GPU顯示效能提升，但預期將會下一次更新加入。目前較完整的DirectStorage技術功能應用，還是用在Xbox Series X|S為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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