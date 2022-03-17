入門到旗艦全都有！Xiaomi 12系列登台 這2款支援120Hz畫面更新率

接連在台推出Redmi Note 11系列手機之後，小米也宣布在台引進去年公布的Xiaomi 12系列，分別推出採6.28吋的Xiaomi 12，以及採6.73吋設計的Xiaomi 12 Pro，另外則是推出採用Snapdragon 870處理器，並且定位入門旗艦的Xiaomi 12X，同時此次也推出新款智慧手錶小米Watch S1等配件新品。

在此次台灣活動中，小米台灣業務總監蔣坤揮表示，今年將會持續擴大引進更多AIoT產品，其中將涵蓋出行、視聽、毛孩、廚電、家居與健康類別，其中預期在目前已經引進的大尺寸智慧顯示器部分，將會繼續引進更多尺寸選擇。

同時，小米也計畫讓目前在全台地區累積達30家的小米之家、門市通路，可在今年內增加至50家，並且進駐過去尚未有小米之家或門市的地區，另外也宣布將在台中增加維修服務中心，藉此提供更方便的產品維修服務。

▲小米今年將會持續擴大引進更多AIoT產品

Xiaomi 12系列

Xiaomi 12採用180公克、8.16mm厚度設計，背蓋則提供玻璃與皮革兩種材質，而Xiaomi 12 Pro重量則在204公克，厚度與Xiaomi 12相同。

面板部分，Xiaomi 12採用TCL旗下華星光電提供的Full HD+解析度AMOLED螢幕，亮度可達1100 nits，支援120Hz畫面更新率等規格，而Xiaomi 12 Pro則採用三星提供、支援第二代LTPO技術的E5等級AMOLED螢幕，最高亮度可達1500 nits，同樣支援最高120Hz畫面更新率，解析度則對應2K規格。

▲Xiaomi 12系列

▲Xiaomi 12

▲Xiaomi 12 Pro

兩款手機均採用中央置頂設計的開孔鏡頭，對應3200萬畫素規格，Xiaomi 12的主鏡頭採用Sony IMX766感光元件、對應5000萬畫素的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及50mm長焦鏡頭，至於Xiaomi 12 Pro則率先採用Sony IMX707感光元件，同樣對應5000萬畫素，但感光元件面積增加至1/1.28吋，另外則採用三星提供ISOCELL JN1感光元件設計的超廣角及2倍光學變焦鏡頭。

另外，對焦部分則採用源自小米四足機器人CyberDog搭載的CyberFocus萬物追焦技術，藉此打造名為ProFocus的追焦功能，並且對應更快對焦速度。

[caption id="attachment_158162" align="aligncenter" width="1000"] ▲採用中央置頂設計的開孔鏡頭[/caption]

▲採用源自小米四足機器人CyberDog搭載的CyberFocus萬物追焦技術

▲對應更快對焦速度

電池方面，Xiaomi 12以鈷酸鋰材質打造4500mAh容量電池，可在高密度下維持低溫充電，在有線及無線快充情況下，分別可對應67W與50W充電效率，並且支援10W反向無線充電。而Xiaomi 12 Pro則採用小米自製晶片澎湃P1，藉此在相同容積、充電規格放入容量更大的電池，因此也讓電池容量增加至4600mAh，支援120W有線快充、50W無線快充，以及10W反向無線充電，更可相容QC4.0、QC3.0、PD3.0等充電協議。

除了Xiaomi 12與Xiaomi 12 Pro，小米此次也同步揭曉定位入門旗艦的Xiaomi 12X，基本上可視為簡化版本的Xiaomi 12，不僅將處理器更換，同時更去除相機攝影運算功能與無線充電設計。

▲Xiaomi 12X

建議售價方面，Xiaomi 12將以新台幣23999元銷售，Xiaomi 12 Pro則將以新台幣26999元銷售，而定位入門旗艦的Xiaomi 12X建議售價則以新台幣16999元銷售，三款手機均提供2年保固與1年螢幕維修服務，並且額外加贈YouTube Premium免費3個月使用方案，預計從4月1日開放銷售。

另外，在Xiaomi 12 Pro將提供全球50國家地區聯保服務，而在Xiaomi 12與Xiaomi 12 Pro均保證3年Android版本升級與安全更新。

Redmi note 11 Pro與Redmi note 11 Pro 5G

此次在台灣活動中，小米也實際展示稍早已經公布的Redmi note 11 Pro與Redmi note 11 Pro 5G，其中Redmi Note 11 Pro 5G採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，Redmi Note 11 Pro則採用聯發科Helio G96處理器，兩者均搭載對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率設計的6.67吋AMOLED螢幕。

▲Redmi Note 11 Pro 5G

兩款手機均配置中央至頂設計的1600萬畫素開孔視訊鏡頭，Redmi Note 11 Pro 5G採用1億800萬畫素規格、三星ISOCELL HM2感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，而Redmi Note 11 Pro則額外增加一組200萬像素景深鏡頭。

▲Redmi Note 11 Pro 5G

▲Redmi Note 11 Pro

建議售價方面，Redmi Note 11 Pro 5G將以新台幣8999元起跳價格銷售，Redmi Note 11 Pro則將以新台幣7999元起跳價格銷售。

更多配件登台

此次同步在台推出的配件產品，則包含Xiaomi Watch S1與Xiaomi Watch S1 Active，以及Xiaomi Buds 3與主降噪、通透模式的Xiaomi Buds 3T Pro，另外更推出對應3.1聲道的Xaiomi Soundbar 3.1ch家庭劇院組

其中，Xiaomi Watch S1 Active建議售價為新台幣4495元，在3月31日以前將以早鳥價新台幣4095元銷售，Xiaomi Watch S1建議售價則是新台幣5495元，在3月31日以前將以早鳥價新台幣4995元銷售。Xiaomi Buds 3建議售價為新台幣2295元，在3月底則會以新台幣2095元價格銷售，而Xiaomi Buds 3建議售價為新台幣3195元，在3月底則會以新台幣2895元價格銷售。

至於Xaiomi Soundbar 3.1ch家庭劇院組建議售價則是新台幣6995元，在3月底以前的早鳥價格為新台幣5995元，另外搭配65吋等大尺寸智慧顯示器將提供組合折扣，最高可折抵新台幣3000元。

▲Xaiomi Soundbar 3.1ch家庭劇院組

▲Xiaomi Watch S1

▲Xiaomi Watch S1 Active

▲Xiaomi Buds 3T Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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