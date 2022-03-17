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小米Redmi Note 11 Pro 5G、Redmi Note 11 Pro登台 價格超俗

聯合新聞網 / 楊又肇

2月時宣布在台引進鎖定4G連網需求、主打1億畫素相機規格的Redmi Note 11S之後，小米再次宣布將日前在印度市場推出的Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro帶到台灣市場。

Redmi Note 11 Pro 5G採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，Redmi Note 11 Pro則採用聯發科Helio G96處理器，兩者均搭載對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率設計的6.67吋AMOLED螢幕，並且配置中央至頂設計的1600萬畫素開孔視訊鏡頭，主相機規格部分則採用1億800萬畫素規格、三星ISOCELL HM2感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，而Redmi Note 11 Pro則額外增加一組200萬像素景深鏡頭。

同時，兩款手機均搭載雙擴音喇叭與3.5mm耳機孔，以及5000mAh電池設計，並且都支援67W有線快充，並且在電源按鍵設計部分均採用指紋辨識功能。

建議售價方面，Redmi Note 11 Pro 5G將以新台幣8999元起跳價格銷售，預計從4月1日起至4月8日期間於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)，以及燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)開放預購，將於4月9日起陸續開賣，電信通路則會由遠傳電信於4月15日起獨家銷售。

而Redmi Note 11 Pro則將以新台幣7999元起跳價格銷售，預計從4月1日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)，以及燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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