小米Redmi Note 11 Pro 5G、Redmi Note 11 Pro登台 價格超俗
2月時宣布在台引進鎖定4G連網需求、主打1億畫素相機規格的Redmi Note 11S之後，小米再次宣布將日前在印度市場推出的Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro帶到台灣市場。
Redmi Note 11 Pro 5G採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，Redmi Note 11 Pro則採用聯發科Helio G96處理器，兩者均搭載對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率設計的6.67吋AMOLED螢幕，並且配置中央至頂設計的1600萬畫素開孔視訊鏡頭，主相機規格部分則採用1億800萬畫素規格、三星ISOCELL HM2感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，而Redmi Note 11 Pro則額外增加一組200萬像素景深鏡頭。
同時，兩款手機均搭載雙擴音喇叭與3.5mm耳機孔，以及5000mAh電池設計，並且都支援67W有線快充，並且在電源按鍵設計部分均採用指紋辨識功能。
建議售價方面，Redmi Note 11 Pro 5G將以新台幣8999元起跳價格銷售，預計從4月1日起至4月8日期間於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)，以及燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)開放預購，將於4月9日起陸續開賣，電信通路則會由遠傳電信於4月15日起獨家銷售。
而Redmi Note 11 Pro則將以新台幣7999元起跳價格銷售，預計從4月1日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)，以及燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開賣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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