只為Face ID口罩解鎖升級iOS 15.4？8款iPhone實測慘曝「跑分下滑」

每一次 iPhone、iPad、iPod Touch 作業系統更新，使用者們就會開始擔心災情？會不會很耗電、速度會不會變慢...等問題。

YouTube 頻道 iAppleBytes 在這次 iOS 15.4 正式版發布後，拿出 iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 及 iPhone 13 共 8 款手機進行 iOOS 15.3.1 和 iOS 15.4 的速度與 Geekbench 跑分比較。

新機 App 啟動差別不大，舊機略為卡頓

iAppleBytes 的影片中，iPhone 分別搭載 iOS 15.3.1 和 iOS 15.4 作業系統進行實測。實測結果，iOS 15.4 在軟體優化沒有令人深刻的印象，App 啟動性能整體算是零好，只有部分 App 啟用速度慢了一些，尤其是在舊款 iPhone 的差別更加明顯。

不過，iAppleBytes 也提到只有把 iOS 15.3.1 和 iOS 15.4 的 iPhone 並排放在一起比較，才會明顯發現速度的不同。

多數機型升級 iOS 15.4 後跑分分數下滑

既然 iOS 15.4 在 App 啟動速度的沒有明顯變差，那麼跑分成績應該會有不錯的表現才是，然時 iAppleBytes 的實測結果卻似乎不是如此。

影片結論就有提到，大多數的 iPhone 在 Geekbench 的跑分成績整體速度都偏慢，除了 iPhone SE 之外，而且 iPhone 機型愈老舊愈明顯。

▼iPhone SE實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

▼iPhone 6s實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

▼iPhone 7實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

▼iPhone 8實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

▼iPhone XR實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

▼iPhone 11實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

▼iPhone 12實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

▼iPhone 13實測iOS 15.3.1與15.4版本跑分

iAppleBytes 表示希望 iOS 15.5 或 iOS 15.4.1 的情況會好一些。

整體來說，升級 iOS 15.4 沒有太過明顯的降速問題，雖然流暢度和跑分在 iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6S 都有些下滑，但都只是輕微而已，沒有嚴重的災情。

另外，iPhone 12 和 iPhone 13 升級後，效能上沒有太大影響，加上新增的口罩 Face ID 功能，讓使用者沒有不升級的理由。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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