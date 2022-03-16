他問安卓跳槽蘋果「什麼最有感」？ 網友頻吐槽：沒想像中好
有網友在《PTT》上詢問，表示自己最近想換手機，正在考慮三星的S22+或蘋果的iPhone，表示自己聽到很多朋友跳槽到蘋果後，感想都是又順又省電，因此想詢問大家「從安卓旗艦跳蘋果最有感的都是什麼點啊？」引起熱烈討論。
網友紛紛認為在性能部分的改進最有感，「流暢度」、「不會卡頓後悔沒早點換」、「奇怪的app少了很多 」、「電力有感」、「不需要擔心閃退問題 」、「IG發限時不會糊」、「蘋果用多久都不會卡純屬豪洨，但是比安卓好一些確實感覺得到。」
更多網友沒有回應蘋果哪些較優，反而吐槽蘋果不如安卓的某些地方「熱點一直斷吧」、「不能用悠遊卡」、「返回鍵很難用」、「沒有指紋辨識」、「內購比較貴」、「充電很慢」、「說蘋果順的八成都是沒見過120HZ的螢幕」、「蘋果的中文鍵盤世界難用」。
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