Intel於3月30日揭曉筆電用的Arc Alchemist獨立顯示卡

Intel稍早確認將在美國西岸時間3月30日上午8點 (台灣時間3月31日凌晨12點)舉辦「A New Stage of the Game」活動,預計將正式推出先前公布,對應筆電使用的Arc Alchemist獨立顯示卡。

Arc Alchemist獨立顯示卡先前以「DG2」為稱,並且以Xe HPG顯示架構打造,將支援基於硬體加速的即時光影追跡,以及透過人工智慧驅動的超取樣 (Hyper Sampling)功能,另外更完整支援微軟的DirectX 12 Ultimate,藉此對應更多遊戲應用,以及3D圖像軟體運作。

而從先前消息指稱,Alchemist的效能表現,約介於NVIDIA推出的GeForce RTX 3070與GeForce RTX 3080之間,未來除了應用在筆電產品,預期也會應用在桌機顯示需求,甚至進一步應用在NUC產品設計,配合Intel旗下處理器產品發揮更高運算顯示效能表現。

但以產品定位來看,Alchemist預期也會推出不同效能版本,藉此配合差異化產品設計需求,尤其在筆電產品設計也會有不同顯示效能定位。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

