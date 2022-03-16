Intel於3月30日揭曉筆電用的Arc Alchemist獨立顯示卡
Intel稍早確認將在美國西岸時間3月30日上午8點 (台灣時間3月31日凌晨12點)舉辦「A New Stage of the Game」活動，預計將正式推出先前公布，對應筆電使用的Arc Alchemist獨立顯示卡。
Arc Alchemist獨立顯示卡先前以「DG2」為稱，並且以Xe HPG顯示架構打造，將支援基於硬體加速的即時光影追跡，以及透過人工智慧驅動的超取樣 (Hyper Sampling)功能，另外更完整支援微軟的DirectX 12 Ultimate，藉此對應更多遊戲應用，以及3D圖像軟體運作。
而從先前消息指稱，Alchemist的效能表現，約介於NVIDIA推出的GeForce RTX 3070與GeForce RTX 3080之間，未來除了應用在筆電產品，預期也會應用在桌機顯示需求，甚至進一步應用在NUC產品設計，配合Intel旗下處理器產品發揮更高運算顯示效能表現。
但以產品定位來看，Alchemist預期也會推出不同效能版本，藉此配合差異化產品設計需求，尤其在筆電產品設計也會有不同顯示效能定位。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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