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AMD首款採3D V-Cache設計Ryzen 7 5800X3D處理器將於4月20日上市

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初在CES 2022期間揭曉首款採3D V-Cache設計的消費級處理器Ryzen 7 5800X3D之後，AMD終於確認將在4月22日正式開放銷售，同時也宣布推出包含Ryzen 7 5700X、Ryzen 5 5600、Ryzen 5 5500、Ryzen 5 4500與Ryzen 3 4100處理器，另外更推出整合Radeon顯示功能的Ryzen 5 4600G，熱設計功耗均鎖定在65W，甚至標榜能相容絕大多數的AM4插槽主機板。

第一款整合3D V-Cache垂直快取記憶體的消費級處理器產品

Ryzen 7 5800X3D是AMD旗下第一款整合3D V-Cache垂直快取記憶體的消費級處理器產品。

本質上來看，Ryzen 7 5800X3D與目前已經進入市場銷售的Ryzen 7 5800X一樣，本身採Zen 3架構，都是採8核心、16執行緒，並且採用3.4GHz基本運作時脈，以及超頻後可達4.5GHz的運作時脈設計，熱設計功耗則重在105W。本身搭載32GB快取記憶體之餘，更透過3D Chiplet封裝技術整合64MB的3D V-Cache垂直快取記憶體，在實際執行1080P解析度遊戲體驗中，將比Ryzen 7 5800提昇15%運算效能。

AMD表示，Ryzen 7 5800X3D將在4月22日正式開放銷售，建議售價則是499美元。

新款Zen 3架構的Ryzen 5000系列處理器

隨著公布Ryzen 7 5800X3D上市資訊，AMD也宣布擴充Ryzen處理器產品，其中在Zen 3架構設計增加Ryzen 7 5700X、Ryzen 5 5600、Ryzen 5 5500三款處理器，三款均採用65W熱設計功耗規格，最高對應8核心、16執行緒，採用3.4GHz基本運作時脈，以及超頻後可達4.6GHz的運作時脈設計，並且配置36MB快取記憶體，最低則配置6核心、12執行緒，基本運作時脈為3.6GHz，超頻後可達4.2GHz，快取記憶體僅配置19MB。

建議售價方面，Ryzen 7 5700X將以299美元上市，Ryzen 5 5600則以199美元銷售，而Ryzen 5 5500建議售價為159美元。

新款Zen 2架構的Ryzen 4000系列處理器

至於採用Zen 2架構設計部分，則分別更新Ryzen 5 4500與Ryzen 3 4100處理器，以及整合Radeon顯示功能的Ryzen 5 4600G，最高對應6核心、12執行緒，採用3.7GHz基本運作時脈，以及超頻後可達4.2GHz的運作時脈設計，並且配置11MB快取記憶體，最低則配置4核心、8執行緒，基本運作時脈為3.8GHz，超頻後可達4.0GHz，快取記憶體僅配置6MB。

Ryzen 5 4500與Ryzen 3 4100分別以129美元與99美元價格銷售，Ryzen 5 4600G建議售價則是154美元。

讓更多老舊主機板也能升級最新處理器

為了吸引更多人使用AMD旗下處理器產品，AMD更宣布藉由BIOS韌體更新，將可讓過去採X370、B350、A320晶片組的AM4插槽主機板，可直接相容使用Ryzen 5000系列、Ryzen 4000系列處理器，同時在X370、B350更加入相容Ryzen 3000系列處理器，藉此讓老舊主機板也能依照使用需求升級，並且使用最新處理器產品推動運算效能。

這樣的作法，同時也讓更多老舊主機能夠與時俱進地升級，而非僅能汰換，藉此讓使用者能有更大升級彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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