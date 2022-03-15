iPhone口罩解鎖開放了 這類人更新「秒後悔」：想換手機

蘋果今天推出iOS 15.4正式版，其中，口罩Face ID解鎖功能更是此次更新的一大亮點，許多民眾在更新後，大讚其實用性，但有另一群人卻沒辦法體驗這項新功能，在更新後感嘆自己被蘋果放生了。

有網友在PTT上發文，大讚蘋果此次的更新，「使用Apple Pay、Line Pay、銀行APP（口罩Face ID解鎖）、簡訊捷徑實聯制，只能說太方便太好用了！」

至於更新後的表現，多數網友非常滿意這項新功能，表示「剛更新完，口罩解鎖真的快」、「超讚超爽，不需要指紋了」、「口罩解鎖ok！試了很多銀行app都秒解」、「超好用，跟沒戴口罩辨識速度一樣」。

但部分網友心情卻沒有那麼好，由於目前iOS 15.4的口罩解鎖功能只支援iPhone 12、iPhone 13全系列，就有網友在文章底下留言，「好慘11以下直接被放生」、「XS沒得用口罩解」、「都忘了要12以上才有」、「可惡，原來11沒有口罩解鎖，害我期待老半天」、「怎麼不全面支援」、「更新了寂寞」。

而根據《瘋先生》網站，為了能透過掃描眼睛周圍輪廓特徵來驗證，蘋果針對原深感測相機開發新的演算法，而iPhone 11系列或舊款Face ID機型原深感測相機，前置鏡頭沒辦法實現「深度融合技術」，才使得除iPhone 12、iPhone 13以外的機型無法支援口罩解鎖功能。

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