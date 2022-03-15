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他憂玩手遊電池健康度狂掉 網：在意手機電池壽命沒意義

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾用iPhone 13 mini玩手機遊戲，發現電池健康度四個月內就掉了8%。路透社
有民眾用iPhone 13 mini玩手機遊戲，發現電池健康度四個月內就掉了8%。路透社

一些大製作的手機遊戲容易吸引大眾遊玩，但對於手機本身來說卻不一定是好事。一名持iPhone 13 mini的網友就發現，自從遊玩非常吃效能的手機遊戲之後，嚴重影響電池健康度，因此在網上發文詢問手機遊戲、電池健康度是否只能二擇一。對此，網友們皆提出各自的看法。

有網友在PTT發文，表示自己使用iPhone 12 mini後，發現電池健康度下降較快、電量也不夠有感，因此去年10月改用iPhone 13 mini。

原本估計iPhone 13 mini可以撐四年，但原Po表示，自己去年12月中迷上非常吃效能的手機遊戲，結果電池健康度四個月內從100%掉至92%。為了補救，原Po甚至不再使用手機，而是改用電腦打遊戲，但電池健康度卻依然在下降，絲毫沒有減慢的趨勢。

原Po也公布手機的螢幕使用時間，平均一天約使用2小時50分，他表示，自己過去並不是沉迷遊戲的人，第一次遇到這樣的狀況，納悶「是不是玩遊戲，基本上就要跟電池健康度掰了？」

對此，網友們紛表同意，「發熱是電池損耗的元兇」、「之前拿iPhone 11玩MMORPG，每天8hrs以上，健康度跟循環真的慘」、「會發熱的手遊真的慎重」。網友也點出一些使用上的問題，「邊充邊玩才是掉健康度的主因」、「想顧電池健康度，最佳化電池充電要打開啊」、「手遊效能可以不用調到最高」。

多數網友也提到，其實不用太在意手機電池的壽命，「手機就是拿來用的，要不然要幹嘛！健康度太低換電池就好」、「整天在意電池健康度這種消耗品很沒意義」、「我發現設定裡的健康度也不一定準確，因為它只會往下降，但實際上電池健康度是會變動的，可能經過幾次循環之後健康度又會回來」、「那個健康度我覺得參考而已吧」、「蘋果電池健康度很迷，之前半年就90%，到現在快兩年還是90%，使用習慣完全沒變，看循環也是比當初增加不少」。

另外，也有網友建議，若要玩遊戲，可選擇其他產品，「mini的電池容量太小，再怎麼保養壽命就是沒大電量的電池好」、「買一台iPad mini 6玩手遊有續航又顧眼睛」、「誰叫你不用pro、max玩手遊」、「小手機建議買個平板分攤打遊戲需求」。

iPhone 手機遊戲

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