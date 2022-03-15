台人愛日貨卻不愛SONY手機？網列敗因惋惜：曾是精品

市面手機廠牌眾多，使用者通常會根

據需要選擇功能、價格都適合的手機，也有品牌忠誠者始終如一。有網友想起台灣手機開始普及時，Sony可說紅到天邊，然而到了現在，卻很少看到有人使用，落差之大讓人疑惑，「大家不是都很喜歡日本產品嗎？」

台灣在2000年左右，開始進入人手一機時代，當時不管是Sony、Nokia、Motorola都是當紅大牌，iPhone剛開始蠶食台灣手機版圖，三星更是尚未打出名氣，然而經過20年，情況完全翻轉，當紅大牌皆被後起之秀擠到角落喘息。有網友好奇，當年Sony的w595（2009年中階滑蓋機）爆紅，幾乎無人不曉，直到2017年的Xperia XZP時都還算小有名氣，但如今路上或朋友幾乎都沒看到有人拿，中間到底發生什麼變化？

Sony Ericsson W595曾紅極一時。 圖／翻攝自todayscloseout

綜合網友討論，可發現眾人認定的最大缺點就是「電池過熱」，「用過Z1、XZS。用一段時間後都是過熱、lag、電池膨脹」、「用過三支旗艦機，都過兩年後開始變慢、電池膨脹有的沒的」、「新品定價過高+以往很多代旗艦都給人過熱的印象」、「紅不紅我不知道，很熱是真的」、「我都拿來加熱冷掉的便當，給你參考」、「應該只能在極地會很好用 可以當暖暖包」。

除此之外，網友也一一提出換機或不使用的理由，「為什麼要做那麼長，三星新機還比索尼更像索尼」、「續航力、相機的演算法不行」、「一過保沒幾天就掉電超快+觸控亂跳」、「過保固就馬上壞」、「舊系列太爛，新系列性能有追上來，但定價開太貴了，比13PRO還貴誰買」、「古早智障手機時代，它曾是精品」，有人更總結Sony敗因「在SE feature phone時代也曾推出不少創新或美型設計，誰知到了smart phone時代，一度想挑戰Apple，可惜思維跟不上趨勢，又沒開創設計，產品每下愈況」。

不過愛用者為Sony抱不平，認為「一堆人拿著iPhone說著7、8年前型號的手機不好」、「大家都是刻板印象，現在旗艦不會發燙」、「現在的Xperia I跟5系列不錯，但是XZ2、XZ3時期流失太多客群了」、「以前的舊系列太爛，新系列性能有追上來」，更指出與其他品牌比起來「Sony現在旗艦機唯一還保留耳機孔」、「Sony還保有留耳機接口、擴充SD卡」。

死忠粉也紛紛秀出使用年份打臉「不耐用」的說法，「XZ1服役中」、「現在這隻用兩年了，沒熱過」、「我這隻快四年惹也沒事兒」、「我的用4年還愉快服役中」、「XZP去年底才換電池，正常服役中」。

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