戴口罩也能順利刷臉解鎖的iOS 15.4、包含通用控制的macOS 12.3、iPadOS 15.4正式更新

上週預告即將推出的iOS 15.4，以及iPadOS 15.4與macOS Monterey 12.3，稍早由蘋果釋出正式版本更新。

其中，iOS 15.4將適用於iPhone 6s以上機種更新，但配戴口罩亦可透過Face ID介面刷臉解鎖的功能，僅iPhone 12以上機種才能使用。而iPadOS 15.4則適用於新款iPad Pro，以及第二代iPad Air、第四代iPad mini與第五代iPad。

至於macOS Monterey 12.3則適用於2015年下半年以後推出的iMac、2017年以後推出的iMac Pro、2013年下半年以後推出的Mac Pro、2014年下半年以後推出的Mac Mini、2015年初以後推出的MacBook Pro、2015年初以後推出的MacBook Air，以及2016年初以後推出的MacBook Air。

可在配戴口罩情況下完成臉部解鎖的機種僅限iPhone 12以上規格

在iOS 15.4的更新中，最主要更新是加入能直接透過Face ID介面，在使用者配戴口罩情況下完成臉部識別解鎖。

不過，此項功能僅適用於iPhone 12以後機種使用，iPhone 11之前機種則不支援此項功能。依照蘋果先前解釋，原因在於配戴口罩時的Face ID介面會透過深度融合技術 (Deep Fusion)技術，配合識別使用者臉部上半部的眼鏡附近範圍，以及融合先前紀錄的全臉資訊，藉此比對是否為同一人，藉此達成臉部識別效果。

而深度融合技術僅在iPhone 12系列機種開始採用，因此也造成配戴口罩時能以Face ID介面解鎖的功能，僅適用於iPhone 12系列以後機種，若是使用iPhone 11以前機種的話，除了透過全臉識別解鎖之外，目前僅能配合Apple Watch進行身分識別，但僅限於螢幕解鎖，若要使用Apple Pay等支付功能的話，依然需要透過全臉識別解鎖，在iPhone 8系列以前機種，或是iPhone SE系列依然可透過Touch ID將裝置解鎖。

由於僅以臉部上半部範圍進行識別比對，因此蘋果強調雖然可以順利讓使用者在配戴口罩情況下完成解鎖，甚至在此情況下刷臉付款，但蘋果強調在配戴口罩情況下的Face ID識別強度僅有一般時的一半左右，因此建議使用者還是盡量透過全臉方式進行識別，或是採用高強度密碼作為保護。

在其他更新部分，iOS 15.4主要強化宣導AirTag定位裝置使用事項，並且強化反追蹤功能，另外則是針對美國地區使用者增加更中性化的Siri聲音選項，以及可將iPhone直接當作收款工具的Tap to Pay功能。

其他更新項目，還包含加入全新Emoji 14版本表情符號貼圖，其中增加37種表情符號，以及75種膚色選項，另外也將Apple Card Widget正式加入iOS 15.4，讓使用者能直接透過主畫面上的Widget檢視Apple Card額度等資訊，並且針對iPad使用巧控鍵盤情況增加快速調整按鍵亮度。

而在iCloud Keychain功能部分，則加入可讓使用者增加註記，藉此標示記憶帳號密碼是對應哪些網路服務使用，並且增加名為Passkey的網站登錄功能，讓使用者能透過Face ID或Touch ID驗證身分之餘，還可透過所使用的iPhone進行身分識別，同時也讓使用者能自訂iCloud使用郵件信箱名稱。其他更新功能還包含增加支援PlayStation 5的DualSense控制器所搭載自適應扳機按鍵操作，另外亦可將歐盟數位行冠狀病毒疫苗注射證明加入健康及錢包app。

iPadOS 15.4與macOS Monterey 12.3正式加入通用控制

另外，在iPadOS 15.4與macOS Monterey 12.3最主要更新，則是正式加入通用控制 (Universal Control)功能，讓使用者能在建立連線的Mac裝置與iPad裝置之間，僅需透過同一組鍵盤、滑鼠或觸控板即可連動控制Mac及iPad。

跟先前推出的隨行 (Sidecar)功能主要作為延伸螢幕，或是鏡像螢幕的使用模式不同，在通用控制功能之下，Mac與iPad依然會維持各自使用功能，但是可以直接透過Mac端的鍵盤、滑鼠或觸控板控制鄰近建立連線的iPad，或是反過來透過iPad上的鍵盤、觸控板操作附近連線的Mac，同時裝置之間還能直接透過拖曳方式交換文件，例如快速將iPad上的照片拉到Mac端存放，但實際使用還是要看app端是否相容。

連線方式則可透過Wi-Fi，或是USB-C有線方式連接，最長連接距離不得超過9公尺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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