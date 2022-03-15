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Google預期平板裝置銷量很快將超過筆電 並且將繼續使差距拉大

聯合新聞網 / 楊又肇

近期與三星深入合作螢幕可凹折手機操作介面最佳化，同時也釋出對應平板等大尺寸螢幕裝置最佳化設計的Android 12L (12.1)版本更新後，Google平板業務部門技術長Rich Miner在受訪時表示，認為平板裝置銷量在不久之後將超越筆電，並且將持續拉開更大銷量差距。

實際上，Google過去有段時間幾乎已經放棄發展平板裝置發展，甚至在2018年推出搭載Chrome OS的Pixel Slate之後，更曾說明未來發展將以手機產品為重。

不過，或許是看在蘋果持續強化iPad機種產品應用模式，藉此提高平板產品銷量，而近年來更因為疫情影響帶動平板銷量，加上三星、聯想、華為等業者均未棄守平板市場，同時小米等業者更計畫加入此塊市場競爭，使得Google再次重新檢視此塊市場發展可能性。

在銜接螢幕可凹折手機對應更大顯示面積使用模式，Google在Android 12L加入更多對應大尺寸螢幕顯示範圍的使用介面最佳化設計，希望能重新打造平板等大尺寸螢幕裝置使用體驗，例如強化利用大尺寸顯示範圍的多工操作介面，以及從手機到平板端的銜接使用體驗，甚至也強化大尺寸螢幕裝置與其他機種連動使用模式。

Android 12L產品經理Andrea Zvinakis透露，接下來將會依照使用者需求融合更多使用體驗，例如讓平板裝置能變得更像筆電，但是保留輕便的行動裝置使用感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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