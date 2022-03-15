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確定了！三星Galaxy A系列線上發表會 3月17日晚間登場

聯合新聞網 / 楊又肇

如同先前傳聞，三星確認將在台灣時間3月17日晚間10點舉辦Galaxy A系列線上發表會，預期將會揭曉新款Galaxy A系列手機。

若以先前傳聞來看，三星將會公布新款Galaxy A53與Galaxy A73，預期將會加入5G連網設計，以及更多源自旗艦手機的設計元素與功能應用。

從三星正式釋出活動邀請函內容，凸顯新款Galaxy A系列手機依然維持凸顯個人風格與社群互動使用特性，同時也預計會強化相機拍攝表現，另外也會維持機身防水設計。

除了藉由Galaxy S系列佈局旗艦手機市場，三星目前也主打Galaxy Z系列螢幕可凹折手機，而Galaxy A系列則成為目前吸引大眾市場的手機產品，並且融合諸多旗艦手機獨有功能，甚至也會在此系列手機嘗試過往旗艦手機也未曾提供的設計，例如最早的螢幕開孔設計就是先在Galaxy A系列手機嘗試，後續才開始應用在旗艦手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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