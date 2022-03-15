聽新聞
test
0:00 / 0:00
確定了！三星Galaxy A系列線上發表會 3月17日晚間登場
如同先前傳聞，三星確認將在台灣時間3月17日晚間10點舉辦Galaxy A系列線上發表會，預期將會揭曉新款Galaxy A系列手機。
若以先前傳聞來看，三星將會公布新款Galaxy A53與Galaxy A73，預期將會加入5G連網設計，以及更多源自旗艦手機的設計元素與功能應用。
從三星正式釋出活動邀請函內容，凸顯新款Galaxy A系列手機依然維持凸顯個人風格與社群互動使用特性，同時也預計會強化相機拍攝表現，另外也會維持機身防水設計。
除了藉由Galaxy S系列佈局旗艦手機市場，三星目前也主打Galaxy Z系列螢幕可凹折手機，而Galaxy A系列則成為目前吸引大眾市場的手機產品，並且融合諸多旗艦手機獨有功能，甚至也會在此系列手機嘗試過往旗艦手機也未曾提供的設計，例如最早的螢幕開孔設計就是先在Galaxy A系列手機嘗試，後續才開始應用在旗艦手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
蘋果夯什麼
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言