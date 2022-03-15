華為3月16日發布新品 包含P50E、nova 9 SE

日前揭曉搭載Kirin 9000L處理器，支援5G連網的Mate 40E Pro 5G之後，華為計畫在3月16日晚間7點再次揭曉新品，其中將包含P50系列新機—P50E及P50 Pro新色，以及包含日前已經在國際市場揭曉的MatePad Paper墨水平板與MatePad 10.4 2022、nova 9 SE等新品。

其中，P50 Pro新色預期將推出以皮革背蓋設計的丹霞橙與雲錦白兩款全新配色，以及玻璃背蓋材質打造的星河藍配色。

P50E將延續P05系列外觀設計，但是處理器可能僅採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，僅支援4G連網功能。在去年7月公布的P50則採用Snapdragon 888 4G連網版本處理器，而P50 Pro則採用Kirin 9000與Snapdragon 888兩種處理器規格，同樣僅支援4G連網規格。

其他預計推出新品中，MatePad 10.4 2022預期將採用Kirin 710A處理器，至於採用10.3吋E-Ink墨水螢幕與自製顯示演算法的MatePad Paper墨水平板，則與MatePad 10.4 2022一樣支援第二代HUAWEI M-Pencil手寫筆，並且搭載鴻蒙2.0作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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