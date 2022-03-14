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2021無線耳機市佔排行榜出爐 AirPods續稱霸但「這趨勢有危險」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果產品銷售全球。 示意圖／美聯社
蘋果產品銷售全球。 示意圖／美聯社

無線耳機方便又實用，市面上品牌選擇多元，消費者可依個人需求挑選適合的款式。研調機構《Counterpoint》公布2021年無線耳機市場調查，發現AirPods銷售量居冠，但市佔率卻呈下滑趨勢。

2021年，全球無線耳機市場銷售量成長24%達到約3億，但由於新冠疫情大流行，單位銷售增長率略低於預估值。不過，《Counterpoint》指出有更多產品加入新功能並以實惠價格打入市場，如主動降噪（ANC）、延長電池續航力等新穎功能，導致市場競爭愈加激烈，銷售額也不斷攀升。

從品牌看來，蘋果推出的AirPods目前仍居市占第一位，AirPods 3上市後讓銷售成績提高5%，但市占率卻從30.2%下滑至25.6%三星發布的2款無線耳機Galaxy Buds Pro和Galaxy Buds 2則表現亮眼，帶動銷售額上升33%，三星市占成績也從6.7%上升至7.2%。

圖擷自《Counterpoint》
圖擷自《Counterpoint》

另再由價格觀察，50至100美元（約新台幣1,425至2,850元）與200美元（約新台幣5,700元）以上產品比例增加，JBL、小米與Skullcandy打入暢銷榜前10名，蘋果產品則在高階市場佔了75%。

圖擷自《Counterpoint》
圖擷自《Counterpoint》

負責《Counterpoint》市場調研工作的高級分析師Liz Lee表示，原本專注在50美元以下的小米試圖將產線擴及至50至500美元範圍，因此導致50至100美元區塊產品競爭愈趨激烈，市場競爭也刺激新產品不斷推陳出新，並推動2021年市場增長。

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