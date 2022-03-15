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分析師曝iPhone 14系列有差異化 將在不同機種用「不同的處理器」

聯合新聞網 / 楊又肇

針對今年預計在秋季推出的iPhone 14系列，天風國際證券分析師郭明錤稍早透露個人Twitter透露，蘋果今年可能會採取不同處理器規格設計，預計在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max採用A16 Bionic處理器，而標準款iPhone 14與取代mini機種設計的iPhone 14 Max，則預期會維持使用A15 Bionic處理器。

若以產品定位來看，蘋果有可能刻意拉大不同機種之間產品定位差異，讓iPhone 14 Pro系列可以更加「Pro」，另一方面則是藉由功能上的差異強化iPhone 14產品吸引力，同時也可能藉由處理器規格差異在定價策略作出不同規劃，進而吸引不同用戶族群。

但如果從目前半導體缺料情況來看，或許更意味A16 Bionic處理器產能不足，或是因為良率不佳，導致蘋果必須將原先計畫用於iPad Air的A15 Bionic處理器移轉給新款iPhone 14系列，本身則順勢換上效能更高的M1處理器，成為新款iPad Pro之外的入門選擇。

而如果iPhone 14系列確實如預測維持使用A15 Bionic處理器，意味將與蘋果日前即將開賣的第三款iPhone SE，以及現行維持銷售的iPhone 13系列搭載相同處理器效能，勢必要在功能設計有更明顯差異化，才能順利吸引消費者青睞。

例如，若是確定在iPhone 14基礎上，將螢幕尺寸加大，讓消費者能以相對親民價格購買iPhone 14 Max，或許將能順利吸引更多希望使用大尺寸螢幕，但是購機預算相對有限的消費族群。至於iPhone 14 Por Max依然會鎖定大尺寸需求與更進階拍攝等功能使用需求。

至於mini款式機種顯然不會在今年以後推出，雖然蘋果先前估計市場對於小尺寸機種仍有諸多期待，但在近年智慧型手機螢幕持續家大的趨勢下，對於小尺寸手機使用需求的情況已經明顯下降，因此也讓mini機種銷量難以提升，最終讓蘋果決定取消繼續推出此款產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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