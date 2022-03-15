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iPhone取消提供充電器、耳機配件 外媒爆這樣讓蘋果省了這麼多錢

聯合新聞網 / 楊又肇

英國《每日郵報》報導指稱，若以蘋果從iPhone 12系列開始宣布不再隨盒提供充電器、耳機配件，進而讓原廠盒裝體積大幅縮減的時間點計算，目前約在全球地區累積銷售超過1.9億台iPhone機種，大致在成本及運送費用節省50億英鎊 (將近新台幣1860億元)左右，同時額外可透過銷售充電器與耳機配件增加2.25億英鎊 (近新台幣84億元)營收。

依照蘋果環境、政策與社會倡議副總裁Lisa Jackson先前說明，強調在原廠盒裝取消提供充電器與耳機配件，主要考量目前太多使用者根本不會使用，多半還是沿用個人偏好或現有充電設備，以及耳機配件，造成在原廠盒裝隨附的充電器與耳機往往成為「電子垃圾」，同時更說明降低盒裝體積將能降低貨運次數，約可在每年減少45萬輛車輛上路，總計約可在每年降低超過200萬噸碳排放量，藉此實現顯著環保效益。

不過，若從iPhone取消提供充電器與耳機配件，加上透過精簡盒裝節省的貨運成本計算，實際上也讓蘋果因此精簡更多成本，甚至也能因為取消提供這些配件，因此讓本身配件產品銷售業務成長，同時也帶動更多第三方配件產品銷售機會。

《每日郵報》認為，由於蘋果後來推出的iPhone 12、iPhone 13系列，並未因為取消提供充電器與耳機而降價，依然維持與iPhone 11相同售價，等同因此變相「漲價」，甚至也能藉由配件銷售獲取更多營收。

但實際上，這樣的計算方式顯然並不完全準確，畢竟蘋果在iPhone產品迭代更新時，在硬體研發、規格更新也投入不少前期成本，但在歷代新機建議售價幾乎甚少改變情況下，代表許多潛在成本是由蘋果自行吸收，或是透過其他方式攤平，因此透過取消提供較少人使用的充電器、耳機配件，並且降低運送時的成本，顯然都是蘋果用於分攤成本的作法。

除了蘋果，目前包含三星、小米等業者也都開始跟進在新機原廠盒裝取消提供充電器與耳機，並且透過縮減盒裝設計降低運送成本，不僅降低對環境影響，同時也能設法攤平新機前期研發成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 漲價

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