嫌iPhone SE 3規格不夠好？外媒推薦3款「小螢幕旗艦機」
蘋果春季發表會發表第三代iPhone SE，定價僅13,900元起，堪稱是最便宜的5G手機，吸引喜愛小尺寸螢幕規格的消費者。若你覺得規格不夠好，外媒《PhoneArena》推薦另外3款旗艦小尺寸機型。
第一款是Apple iPhone 13 mini，機身與iPhone SE相比更小，捨棄Home鍵換取更大的5.4吋螢幕，且是四款iPhone 13機型中最便宜的，128GB只要699美元（台灣官網定價22,900元），以相同價格來說，容量卻較去年推出的iPhone 12 mini多了一倍。
第二款Samsung Galaxy S22採用AMOLED技術使螢幕表現亮眼，支援120Hz螢幕更新、搭配6.1吋螢幕，定價24,900元。此款是Samsung S系列手機中最小的尺寸，但它具備今年旗艦機種標準規格，使用高通Snapdragon 8 Gen 1處理器、Android 12系統，及完整的三顆主鏡頭。
第三款則是ASUS Zenfone 8，螢幕尺寸5.9吋、支援120Hz螢幕更新率，且保留3.5mm耳機孔，雙SIM卡插槽並支援5G服務，電池續航力更在同級手機中具有高水準表現，且此款手機定價23,990元起，是相對便宜的選擇。
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言