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嫌iPhone SE 3規格不夠好？外媒推薦3款「小螢幕旗艦機」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果春季發表會「Peek Performance」發表首款支援5G技術的平價手機iPhone SE 3。路透
蘋果春季發表會「Peek Performance」發表首款支援5G技術的平價手機iPhone SE 3。路透

蘋果春季發表會發表第三代iPhone SE，定價僅13,900元起，堪稱是最便宜的5G手機，吸引喜愛小尺寸螢幕規格的消費者。若你覺得規格不夠好，外媒《PhoneArena》推薦另外3款旗艦小尺寸機型。

第一款是Apple iPhone 13 mini，機身與iPhone SE相比更小，捨棄Home鍵換取更大的5.4吋螢幕，且是四款iPhone 13機型中最便宜的，128GB只要699美元（台灣官網定價22,900元），以相同價格來說，容量卻較去年推出的iPhone 12 mini多了一倍。

圖為iPhone 13 mini。 圖擷自蘋果官網
圖為iPhone 13 mini。 圖擷自蘋果官網

第二款Samsung Galaxy S22採用AMOLED技術使螢幕表現亮眼，支援120Hz螢幕更新、搭配6.1吋螢幕，定價24,900元。此款是Samsung S系列手機中最小的尺寸，但它具備今年旗艦機種標準規格，使用高通Snapdragon 8 Gen 1處理器、Android 12系統，及完整的三顆主鏡頭。

圖為Samsung Galaxy S22。 圖擷自Samsung官網
圖為Samsung Galaxy S22。 圖擷自Samsung官網

第三款則是ASUS Zenfone 8，螢幕尺寸5.9吋、支援120Hz螢幕更新率，且保留3.5mm耳機孔，雙SIM卡插槽並支援5G服務，電池續航力更在同級手機中具有高水準表現，且此款手機定價23,990元起，是相對便宜的選擇。

圖為Zenfone 8。 圖擷自華碩官網
圖為Zenfone 8。 圖擷自華碩官網

iPhone 手機 iPhone SE Samsung Apple Asus

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