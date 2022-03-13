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動視暴雪證實投入以《決勝時刻：現代戰域》 為基礎的手機遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

動視暴雪稍早公布消息，透露將以《決勝時刻：現代戰域》 (Call of Duty: Warzone)為基礎，推出新款手機遊戲作品。

同時，動視暴雪也說明將針對此款手機遊戲徵求包含熟稔網路程式、系統程式、介面設計等工程人員，以及包含介面美術設計人員，另外也對外開放包含資深製作人、產品管理人員等職缺，希望藉此打造能吸引更多玩家手機遊戲。

而此款遊戲，顯然就是繼2019年推出的《決勝時刻：Mobile》 (Call of Duty: Mobile)之後，第二款《決勝時刻》系列手機遊戲，同時預期以此進軍更大規模的手機電競賽事市場，或許也將再次與Sony Mobile建立深度合作關係，但目前暫時還無法確認。

目前動視暴雪尚未公布以《決勝時刻：現代戰域》為基礎的手機遊戲實際推出時程，而除了以《決勝時刻》資產衍生打造手機遊戲，動視暴雪旗下暴雪娛樂近期也確定打造《魔獸世界》手機遊戲，更早之前也確定推出《暗黑破壞神：永生不朽》，至於最早推出的《爐石戰記》已經累積許多玩家支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪

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