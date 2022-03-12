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男買iPhone堅持不換「這代型號」！苦主再現：電池近年最爛

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12系列電池續航力被批近年最差。 歐新社
iPhone 12系列電池續航力被批近年最差。 歐新社

蘋果iPhone系列手機擁有大批粉絲，只要推出新款總是會引起關注、討論潮，近日有一名網友想要換新iPhone，但卻堅持不換「這代iPhone」，意外引來許多有共鳴的苦主現身說法，「續航力真的太差」。

一名網友在PTT iOS版發文，他表示目前使用iPhone SE 2，因為最新能選擇的Touch ID功能的手機只有SE，因此想說要撐到下一代指紋辨識出來再換，沒想到近日蘋果發表會，只出了一款只換處理器的iPhone SE 3。

因為iPhone SE 2最近使用上容易電量不足，經常一天要充好幾次電，除此之外沒什麼缺點，如果要換成Face ID iPhone選擇來說，「從SE2換成iPhone 11 是不是最好的選擇？」。

他也指出，因為iPhone 11同樣都是A13處理器，沒有升級降級問題，第二，價格便宜、最後是螢幕大小、電池容量都優於目前使用的SE2。不選擇iPhone 12或13的原因是，身邊朋友有過熱卡頓的問題，但是使用11的朋友好像沒有聽到過太多問題，因此想問「從SE2換成iPhone 11 是不是最好的選擇？」。

網友看完也紛紛提供建議，「SE2要換建議就直接13了，這種東西買新不買舊，誠心」、「電量不夠至少換13，不然你會很恨同樣有Face ID但沒辦法戴口罩解鎖」、「換13吧，不然過幾年又覺得不夠用」、「好好的13系列不買是有什麼事」。

先前本網也曾報導12電池為iPhone續航史上最爛？許多使用12的苦主現身說法，「12系列的續航比13差，怎樣至少也要13」、「12/13過熱卡頓應該是5G關係吧！現在5G真的不太優很耗電」、「這一代國內外都災情慘重啊！我也是受不了直接舊換新」、「12的電池是近幾年最爛的」、「100%出門，兩小時直接剩50%」。

iPhone iPhone12 蘋果

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