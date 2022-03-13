Google釋出多項Android功能更新 可讓使用者聲控繳納路邊停車費

Google稍早釋出多項Android功能更新，包含與ParkMobile支付服務合作，讓使用者能直接透過Google Assistant呼叫Google Play功能，並且藉由ParkMobile支付服務繳納路邊停車費，此外也強化Gboard拼字確認及Nearby Share分享功能，並且增加離線即時字幕生成功能等。

Google從去年開始就已經在Google Maps與ParkMobile服務合作，讓使用者可直接從Google Maps服務內呼叫ParkMobile app，並且透過ParkMobile服務支付路邊停車費，而ParkMobile支付服務目前已經在美國境內超過400座城市提供使用。

而此次更新，則是讓Android 6.0版本以上手機，即可透過Google Assistant下達「Hey Google ，pay for parking」指令，即可呼叫Google Pay功能，透過ParkMobile服務完成路邊停車費繳納，或是透過「Hey Google, parking status」確認停車狀態，以及透過「Hey Google, extend parking」延長停車時間。

藉由此項更新，若是使用搭載Android Auto功能的車輛，亦可直接透過車輛上的Google Assistant，藉由聲控方式完成繳納路邊停車費。不過，目前暫時還無法確認Google是否會在美國以外地區提供類似服務。

其他更新部分，則包含原本僅限Pixel 6系列等手機使用的Gboard拼字確認功能，接下來將開放所有Android手機使用，而先前已經提供即時字幕功能，接下來也能透過裝置端即時運算，即使再沒有網路連接情況下也能正常產生字幕，另外在Nearby Share分享功能更加入更方便同時向多人同時發送照片、影片或檔案。

針對Pixel系列手機，或是訂閱Google One服務的使用者，Google接下來也將提供人像景深編輯功能，讓使用者能讓拍攝照片變得更有質感，並且能套用在人像、食物或植物等拍攝內容。另外，在與iOS裝置之間的簡訊互動中，Google也讓Android手機有更好互動體驗，甚至也能傳遞表情符號，

至於在Google TV功能部分，接下來也會加入Highlights分頁內容，藉此向使用者推薦合適電影、影集或節目。而針對數位健康中的螢幕使用時間部分，則是會加入使用者一天內最常使用的三款app，並且可讓使用者自行設定使用時間上限，例如規定自己一天僅能花費多少時間在社交服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦