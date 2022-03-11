Seagate攜手盧卡斯影業 打造《星際大戰》聯名收藏儲存裝置

Seagate宣布與盧卡斯影業攜手合作，以經典電影作品《星際大戰》為概念，推出首波聯名收藏儲存裝置，並且以珍稀金屬「貝斯卡鋼」 (Beskar Ingot)為稱。

Beskar Ingot Drives系列是以《星際大戰》曼達洛人星系的傳奇故事為基礎，並且藉由珍稀金屬「貝斯卡鋼」色調與帝國戳印為設計，分別套用在M.2 NVMe SSD及外接傳統硬碟等FireCuda系列儲存裝置。

其中，Beskar Ingot Drive Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD對應每秒7300/6000MB的循序讀/寫效能，相比傳統SATA SSD快上12倍，並且能彈性安裝在主機板或PlayStation 5等裝置。

而Beskar Ingot Drive Special Edition FireCuda外接式硬碟則搭載可自訂RGB LED燈效，可增添遊戲時的燈光效果，並且能以體積小巧與隨插即用特性，方便玩家隨身攜帶遊戲收藏庫。

兩款儲存裝置均附有Seagate五年保固與三年Rescue Data Recovery Services (資料救援服務)，並且從3月10日起在Seagate特定經銷通路販售。

Beskar Ingot Drive Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD提供1TB儲存容量，建議售價為新台幣7688元，Beskar Ingot Drives Special Edition FireCuda外接式硬碟則提供2TB儲存容量，建議售價為新台幣2888元。

另外，Seagate更透露今年將陸續推出更多以《星際大戰》概念啟發所設計的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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